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Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
11 апреля 2022, понедельник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
Хаддерсфилд Таун Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Уэльс Натан Джонс
История личных встреч
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Лутон Таун0 : 0Хаддерсфилд Таун
06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Лутон Таун1 : 1Хаддерсфилд Таун
07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Хаддерсфилд Таун1 : 1Лутон Таун
10.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Хаддерсфилд Таун0 : 2Лутон Таун
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Лутон Таун2 : 1Хаддерсфилд Таун
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
4
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун40 66
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун40 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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