Арсенал - Витебск 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
11 апреля 2022, понедельник. 15:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Главный судья: Евгений Наумов (Минск, Беларусь);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Витебск, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Витебск
Витебск
Главные тренеры
|Павел Кирильчик
|Евгений Чернухин
История личных встреч
|07.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77,8
|4
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
|5
|Шахтёр С
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|55,6
|6
|Слуцк
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|55,6
|7
|Минск
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|8
|Славия-Мозырь
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|33,3
|9
|Гомель
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|10
|Динамо-Брест
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|11
|Ислочь
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|12
|Белшина
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|16,7
|13
|Днепр М
|3
|0
|1
|2
|0-7
|1
|11,1
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Витебск
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
| 16
Зона вылета
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Торпедо-БелАЗ
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|0,0