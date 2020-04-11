Свернуть список

Белшина - Гомель 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: имени Александра Прокопенко (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 1000
11 апреля 2022, понедельник. 17:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Главный судья: Игорь Шумилов (Минск, Беларусь);
Белшина Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Гомель, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Александра Прокопенко (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Гомель
Гомель
Главные тренеры
Беларусь Альберт Владимирович Рыбак
Беларусь Владимир Владимирович Невинский
История личных встреч
11.07.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Белшина3 : 1Гомель
10.04.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Гомель2 : 0Белшина
11.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Белшина1 : 2Гомель
30.03.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Гомель3 : 1Белшина
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ33009-09100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ32107-3777,8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман32104-1777,8
4 Динамо Мн32104-2777,8
5 Шахтёр С31206-2555,6
6 Слуцк31203-2555,6
7 Минск31112-2444,4
8 Славия-Мозырь31023-5333,3
9 Гомель21012-3350,0
10 Динамо-Брест30214-5222,2
11 Ислочь30214-5222,2
12 Белшина20110-3116,7
13 Днепр М30120-7111,1
14
Стыковая зона
Арсенал20112-3116,7
15
Зона вылета
Витебск20112-4116,7
16
Зона вылета
Рух00000-000,0
17 Торпедо-БелАЗ30031-600,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close