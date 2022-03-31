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Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
11 апреля 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг Баффало Сэйбрз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Баффало Сэйбрз
Баффало
1КанадаврБрайан Эллиотт
88РоссияврАндрей Василевский
24СШАзщЗак Богосян
44ЧехиязщЯн Рутта
77ШвециязщВиктор Хедман
81СловакиязщЭрик Чернак
98РоссиязщМихаил Сергачёв
27СШАзщРайан Макдона
10КанаданпКори Перри
14СШАнпПэт Марун
17КанаданпАлекс Киллорн
18ЧехиянпОндржей Палат
20КанаданпНик Пол
21КанаданпБрейден Пойнт
38КанаданпБрэндон Хагель
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
71КанаданпЭнтони Чирелли
79СШАнпРосс Колтон
86РоссиянпНикита Кучеров
91КанаданпСтивен Стэмкос
31КанадаврДастин Токарски
41СШАврКрэйг Андерсон
10ФинляндиязщХенри Йокихарью
23СШАзщМаттиас Самуэльссон
26ШвециязщРасмус Далин
33КанадазщКолин Миллер
78КанадазщДжейкоб Брайсон
45СШАзщКейси Фицджеральд
19КанаданпПейтон Кребс
21СШАнпКайл Окпосо
24КанаданпДилан Козенс
28ЛатвиянпЗемгус Гиргенсонс
29СШАнпВинни Хиностроза
37СШАнпКейси Миттельштадт
53КанаданпДжефф Скиннер
71ШвециянпВиктор Олофссон
72СШАнпТейдж Томпсон
74ШвециянпРасмус Асплунд
89СШАнпАлекс Так
96СШАнпАндерс Бьорк
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
СШАДон Гранато
История личных встреч
12.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
26.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Баффало Сэйбрз
09.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Баффало Сэйбрз
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1 ББаффало Сэйбрз
13.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
30.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4Баффало Сэйбрз
14.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
4 Каролина Харрикейнз7240512618238-17310069,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
6 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
8 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
9 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
10 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
11 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
12 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
13 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
14 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
15 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
16 Даллас Старз71261042227208-2138459,2
17 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
18 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
19 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
20 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
21 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
22 Анахайм Дакс7320545732206-2377047,9
23 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
24 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
25 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
26 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
27 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
28 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
29 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
30 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
31 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
32 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
3 Каролина Харрикейнз7240512618238-17310069,4
4 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
6 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
7 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
8 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
10 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
11 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
12 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
13 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
14 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
15 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
16 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
3 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
4 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
5 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
6 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
7 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
8 Даллас Старз71261042227208-2138459,2
9 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
10 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
11 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
12 Анахайм Дакс7320545732206-2377047,9
13 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
14 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
15 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
16 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7240512618238-17310069,4
2 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
3 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
4 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
6 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
7 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
8 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
4 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
5 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
6 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
7 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
8 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
3 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
4 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
5 Даллас Старз71261042227208-2138459,2
6 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
7 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
8 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
2 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
3 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
4 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
5 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
6 Анахайм Дакс7320545732206-2377047,9
7 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
8 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1

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