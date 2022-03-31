Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
11 апреля 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Баффало Сэйбрз
Баффало
|1
|вр
|Брайан Эллиотт
|88
|вр
|Андрей Василевский
|24
|зщ
|Зак Богосян
|44
|зщ
|Ян Рутта
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|27
|зщ
|Райан Макдона
|10
|нп
|Кори Перри
|14
|нп
|Пэт Марун
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|18
|нп
|Ондржей Палат
|20
|нп
|Ник Пол
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|79
|нп
|Росс Колтон
|86
|нп
|Никита Кучеров
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|31
|вр
|Дастин Токарски
|41
|вр
|Крэйг Андерсон
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
|26
|зщ
|Расмус Далин
|33
|зщ
|Колин Миллер
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|45
|зщ
|Кейси Фицджеральд
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|24
|нп
|Дилан Козенс
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|29
|нп
|Винни Хиностроза
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|74
|нп
|Расмус Асплунд
|89
|нп
|Алекс Так
|96
|нп
|Андерс Бьорк
Главные тренеры
|Джон Купер
|Дон Гранато
История личных встреч
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|13.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|14.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|72
|42
|6
|4
|1
|5
|14
|275-198
|110
|76,4
|2
|Флорида Пантерз
|72
|38
|10
|3
|4
|2
|15
|302-214
|108
|75,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|40
|5
|2
|1
|5
|19
|277-221
|100
|69,4
|4
|Каролина Харрикейнз
|72
|40
|5
|1
|2
|6
|18
|238-173
|100
|69,4
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|39
|4
|4
|3
|3
|20
|225-187
|100
|68,5
|6
|Калгари Флэймз
|72
|39
|3
|2
|1
|8
|19
|253-178
|97
|67,4
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|33
|9
|2
|5
|3
|20
|239-204
|96
|66,7
|8
|Бостон Брюинз
|72
|35
|8
|2
|2
|3
|22
|227-195
|95
|66,0
|9
|Миннесота Уайлд
|71
|32
|7
|5
|4
|2
|21
|263-222
|94
|66,2
|10
|Сент-Луис Блюз
|72
|38
|2
|2
|3
|7
|20
|264-207
|94
|65,3
|11
|Питтсбург Пингвинз
|74
|33
|6
|3
|6
|4
|22
|243-205
|94
|63,5
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|31
|4
|5
|2
|8
|22
|240-210
|90
|62,5
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|33
|5
|4
|1
|5
|25
|255-230
|90
|61,6
|14
|Нэшвилл Предаторз
|72
|34
|5
|2
|2
|3
|26
|236-210
|87
|60,4
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|29
|5
|4
|4
|6
|26
|212-214
|86
|58,1
|16
|Даллас Старз
|71
|26
|10
|4
|2
|2
|27
|208-213
|84
|59,2
|17
|Вегас Голден Найтс
|73
|32
|4
|4
|1
|3
|29
|234-216
|84
|57,5
|18
|Ванкувер Кэнакс
|73
|29
|3
|3
|3
|7
|28
|212-206
|80
|54,8
|19
|Виннипег Джетс
|72
|26
|5
|2
|4
|7
|28
|222-227
|77
|53,5
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|71
|31
|1
|1
|6
|3
|29
|195-196
|75
|52,8
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|23
|7
|4
|2
|4
|33
|235-273
|74
|50,7
|22
|Анахайм Дакс
|73
|20
|5
|4
|5
|7
|32
|206-237
|70
|47,9
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|20
|7
|2
|2
|7
|33
|186-228
|67
|47,2
|24
|Детройт Ред Уингз
|72
|17
|8
|3
|2
|8
|34
|209-277
|66
|45,8
|25
|Баффало Сэйбрз
|74
|20
|3
|3
|3
|8
|37
|203-264
|63
|42,6
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|71
|15
|5
|4
|2
|9
|36
|188-249
|59
|41,5
|27
|Оттава Сенаторз
|71
|22
|3
|1
|2
|4
|39
|190-232
|58
|40,8
|28
|Филадельфия Флайерз
|72
|18
|4
|1
|4
|7
|38
|188-256
|57
|39,6
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|72
|17
|5
|3
|4
|2
|41
|221-269
|56
|38,9
|30
|Сиэтл Кракен
|72
|20
|1
|2
|1
|5
|43
|186-250
|52
|36,1
|31
|Монреаль Канадиенс
|72
|14
|3
|3
|2
|9
|41
|190-275
|51
|35,4
|32
|Аризона Койотс
|72
|16
|5
|1
|4
|1
|45
|179-265
|49
|34,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|72
|38
|10
|3
|4
|2
|15
|302-214
|108
|75,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|40
|5
|2
|1
|5
|19
|277-221
|100
|69,4
|3
|Каролина Харрикейнз
|72
|40
|5
|1
|2
|6
|18
|238-173
|100
|69,4
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|39
|4
|4
|3
|3
|20
|225-187
|100
|68,5
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|33
|9
|2
|5
|3
|20
|239-204
|96
|66,7
|6
|Бостон Брюинз
|72
|35
|8
|2
|2
|3
|22
|227-195
|95
|66,0
|7
|Питтсбург Пингвинз
|74
|33
|6
|3
|6
|4
|22
|243-205
|94
|63,5
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|31
|4
|5
|2
|8
|22
|240-210
|90
|62,5
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|71
|31
|1
|1
|6
|3
|29
|195-196
|75
|52,8
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|23
|7
|4
|2
|4
|33
|235-273
|74
|50,7
|11
|Детройт Ред Уингз
|72
|17
|8
|3
|2
|8
|34
|209-277
|66
|45,8
|12
|Баффало Сэйбрз
|74
|20
|3
|3
|3
|8
|37
|203-264
|63
|42,6
|13
|Оттава Сенаторз
|71
|22
|3
|1
|2
|4
|39
|190-232
|58
|40,8
|14
|Филадельфия Флайерз
|72
|18
|4
|1
|4
|7
|38
|188-256
|57
|39,6
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|72
|17
|5
|3
|4
|2
|41
|221-269
|56
|38,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|72
|14
|3
|3
|2
|9
|41
|190-275
|51
|35,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|72
|42
|6
|4
|1
|5
|14
|275-198
|110
|76,4
|2
|Калгари Флэймз
|72
|39
|3
|2
|1
|8
|19
|253-178
|97
|67,4
|3
|Миннесота Уайлд
|71
|32
|7
|5
|4
|2
|21
|263-222
|94
|66,2
|4
|Сент-Луис Блюз
|72
|38
|2
|2
|3
|7
|20
|264-207
|94
|65,3
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|33
|5
|4
|1
|5
|25
|255-230
|90
|61,6
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|34
|5
|2
|2
|3
|26
|236-210
|87
|60,4
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|29
|5
|4
|4
|6
|26
|212-214
|86
|58,1
|8
|Даллас Старз
|71
|26
|10
|4
|2
|2
|27
|208-213
|84
|59,2
|9
|Вегас Голден Найтс
|73
|32
|4
|4
|1
|3
|29
|234-216
|84
|57,5
|10
|Ванкувер Кэнакс
|73
|29
|3
|3
|3
|7
|28
|212-206
|80
|54,8
|11
|Виннипег Джетс
|72
|26
|5
|2
|4
|7
|28
|222-227
|77
|53,5
|12
|Анахайм Дакс
|73
|20
|5
|4
|5
|7
|32
|206-237
|70
|47,9
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|20
|7
|2
|2
|7
|33
|186-228
|67
|47,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|71
|15
|5
|4
|2
|9
|36
|188-249
|59
|41,5
|15
|Сиэтл Кракен
|72
|20
|1
|2
|1
|5
|43
|186-250
|52
|36,1
|16
|Аризона Койотс
|72
|16
|5
|1
|4
|1
|45
|179-265
|49
|34,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|72
|40
|5
|1
|2
|6
|18
|238-173
|100
|69,4
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|39
|4
|4
|3
|3
|20
|225-187
|100
|68,5
|3
|Питтсбург Пингвинз
|74
|33
|6
|3
|6
|4
|22
|243-205
|94
|63,5
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|31
|4
|5
|2
|8
|22
|240-210
|90
|62,5
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|71
|31
|1
|1
|6
|3
|29
|195-196
|75
|52,8
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|23
|7
|4
|2
|4
|33
|235-273
|74
|50,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|72
|18
|4
|1
|4
|7
|38
|188-256
|57
|39,6
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|72
|17
|5
|3
|4
|2
|41
|221-269
|56
|38,9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|72
|38
|10
|3
|4
|2
|15
|302-214
|108
|75,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|40
|5
|2
|1
|5
|19
|277-221
|100
|69,4
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|33
|9
|2
|5
|3
|20
|239-204
|96
|66,7
|4
|Бостон Брюинз
|72
|35
|8
|2
|2
|3
|22
|227-195
|95
|66,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|72
|17
|8
|3
|2
|8
|34
|209-277
|66
|45,8
|6
|Баффало Сэйбрз
|74
|20
|3
|3
|3
|8
|37
|203-264
|63
|42,6
|7
|Оттава Сенаторз
|71
|22
|3
|1
|2
|4
|39
|190-232
|58
|40,8
|8
|Монреаль Канадиенс
|72
|14
|3
|3
|2
|9
|41
|190-275
|51
|35,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|72
|42
|6
|4
|1
|5
|14
|275-198
|110
|76,4
|2
|Миннесота Уайлд
|71
|32
|7
|5
|4
|2
|21
|263-222
|94
|66,2
|3
|Сент-Луис Блюз
|72
|38
|2
|2
|3
|7
|20
|264-207
|94
|65,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|72
|34
|5
|2
|2
|3
|26
|236-210
|87
|60,4
|5
|Даллас Старз
|71
|26
|10
|4
|2
|2
|27
|208-213
|84
|59,2
|6
|Виннипег Джетс
|72
|26
|5
|2
|4
|7
|28
|222-227
|77
|53,5
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|71
|15
|5
|4
|2
|9
|36
|188-249
|59
|41,5
|8
|Аризона Койотс
|72
|16
|5
|1
|4
|1
|45
|179-265
|49
|34,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|72
|39
|3
|2
|1
|8
|19
|253-178
|97
|67,4
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|33
|5
|4
|1
|5
|25
|255-230
|90
|61,6
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|29
|5
|4
|4
|6
|26
|212-214
|86
|58,1
|4
|Вегас Голден Найтс
|73
|32
|4
|4
|1
|3
|29
|234-216
|84
|57,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|73
|29
|3
|3
|3
|7
|28
|212-206
|80
|54,8
|6
|Анахайм Дакс
|73
|20
|5
|4
|5
|7
|32
|206-237
|70
|47,9
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|20
|7
|2
|2
|7
|33
|186-228
|67
|47,2
|8
|Сиэтл Кракен
|72
|20
|1
|2
|1
|5
|43
|186-250
|52
|36,1