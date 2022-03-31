Свернуть список

Оттава Сенаторз - Виннипег Джетс 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
11 апреля 2022, понедельник. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Виннипег Джетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Виннипег Джетс, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Виннипег Джетс
Виннипег
31ШвецияврАнтон Форсберг
33ДанияврМатс Согаард
2РоссиязщАртём Зуб
5КанадазщНик Холден
22РоссиязщНикита Зайцев
23КанадазщТрэвис Хэмоник
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
98КанадазщВиктор Мете
7СШАнпБрэди Ткачук
9СШАнпДжош Норрис
10КанаданпАлекс Форментон
16СШАнпОстин Уотсон
17СШАнпАдам Годетт
21КанаданпМэтью Жозеф
27СШАнпДилан Гэмбрелл
28КанаданпКоннор Браун
36СШАнпКолин Уайт
45КанаданпПаркер Келли
71КанаданпКрис Тирни
18ГерманиянпТим Штюцле
1КанадаврЭрик Комри
37СШАврКоннор Хеллебайк
2КанадазщДилан Демело
4СШАзщНил Пионк
5КанадазщБренден Диллон
44КанадазщДжош Моррисси
54СШАзщДилан Сэмберг
88СШАзщНейт Шмидт
13СШАнпЗак Сэнфорд
17КанаданпАдам Лаури
21СШАнпДоминик Тонинато
22СШАнпМэйсон Эпплтон
25СШАнпПол Штястны
27ДаниянпНиколай Элерс
36КанаданпМорган Бэррон
55КанаданпМарк Шайфли
71РоссиянпЕвгений Свечников
77КанаданпАдам Брукс
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
81СШАнпКайл Коннор
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 5Оттава Сенаторз
27.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс2 : 3 БОттава Сенаторз
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Оттава Сенаторз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1Виннипег Джетс
15.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3Виннипег Джетс
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 2Виннипег Джетс
06.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Оттава Сенаторз
13.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2Оттава Сенаторз
12.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Оттава Сенаторз
24.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
3 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
4 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
6 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
8 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
9 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
10 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
11 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
12 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
13 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
14 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
15 Даллас Старз72271042227214-2178659,7
16 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
17 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
18 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
19 Виннипег Джетс7327524728226-2307954,1
20 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
21 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
22 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
23 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
24 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
25 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
26 Чикаго Блэкхоукс7215542937192-2555941,0
27 Оттава Сенаторз7222312440193-2365840,3
28 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
29 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
30 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
31 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
32 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
3 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
4 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
6 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
7 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
8 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
10 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
11 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
12 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
13 Оттава Сенаторз7222312440193-2365840,3
14 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
15 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
16 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
3 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
4 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
5 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
6 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
7 Даллас Старз72271042227214-2178659,7
8 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
9 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
10 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
11 Виннипег Джетс7327524728226-2307954,1
12 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
13 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
14 Чикаго Блэкхоукс7215542937192-2555941,0
15 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
16 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
2 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
3 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
4 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
6 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
7 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
8 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
4 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
5 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
6 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
7 Оттава Сенаторз7222312440193-2365840,3
8 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
3 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
4 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
5 Даллас Старз72271042227214-2178659,7
6 Виннипег Джетс7327524728226-2307954,1
7 Чикаго Блэкхоукс7215542937192-2555941,0
8 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
2 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
3 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
4 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
5 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
6 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
7 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
8 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close