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Миннесота Уайлд - Лос-Анджелес Кингз 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
11 апреля 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд Лос-Анджелес Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
29КанадаврМарк-Андре Флёри
33КанадаврКэм Тальбо
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
7РоссиязщДмитрий Куликов
8КанадазщДжорди Бенн
25ШвециязщЮнас Бродин
46КанадазщДжаред Сперджен
47СШАзщАлекс Голигоски
10КанаданпТайсон Джост
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
17КанаданпМаркус Фолиньо
18СШАнпДжордан Гринвей
21СШАнпБрэндон Дюхайм
22ШвейцариянпКевин Фиала
27СШАнпНик Бьюгстад
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
38СШАнпРайан Хартман
89КанаданпФредерик Годро
97РоссиянпКирилл Капризов
12СШАнпМэтт Болди
32СШАврДжонатан Куик
40СШАврКэлвин Питерсен
3СШАзщМэтт Рой
6ФинляндиязщОлли Мяяття
7ШвециязщТобиас Бьёрнфот
50КанадазщШон Дурзи
51КанадазщТрой Стечер
53КанадазщДжордан Спенс
9ШвециянпАдриан Кемпе
11СловениянпАнже Копитар
12СШАнпТревор Мур
13КанаданпГабриэль Виларди
19СШАнпАлекс Иафалло
24КанаданпФиллип Дано
33ШвециянпВиктор Арвидссон
48КанаданпБрендан Лемье
55КанаданпКуинтон Байфилд
89ФинляндиянпРасмус Купари
91ШвециянпКарл Грундстрём
46СШАнпБлейк Лизотт
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1Миннесота Уайлд
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Миннесота Уайлд
24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Миннесота Уайлд
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
27.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Лос-Анджелес Кингз
17.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Миннесота Уайлд
29.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 3Лос-Анджелес Кингз
27.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2Лос-Анджелес Кингз
17.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 ОТМиннесота Уайлд
15.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 ОТМиннесота Уайлд
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
4 Каролина Харрикейнз7240512618238-17310069,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
6 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
8 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
9 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
10 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
11 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
12 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
13 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
14 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
15 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
16 Даллас Старз71261042227208-2138459,2
17 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
18 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
19 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
20 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
21 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
22 Анахайм Дакс7320545732206-2377047,9
23 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
24 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
25 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
26 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
27 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
28 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
29 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
30 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
31 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
32 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
3 Каролина Харрикейнз7240512618238-17310069,4
4 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
6 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
7 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
8 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
10 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
11 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
12 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
13 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
14 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
15 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
16 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
3 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
4 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
5 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
6 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
7 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
8 Даллас Старз71261042227208-2138459,2
9 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
10 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
11 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
12 Анахайм Дакс7320545732206-2377047,9
13 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
14 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
15 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
16 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7240512618238-17310069,4
2 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
3 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
4 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
6 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
7 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
8 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
4 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
5 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
6 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
7 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
8 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
3 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
4 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
5 Даллас Старз71261042227208-2138459,2
6 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
7 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
8 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
2 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
3 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
4 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
5 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
6 Анахайм Дакс7320545732206-2377047,9
7 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
8 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1

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