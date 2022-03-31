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Чикаго Блэкхоукс - Даллас Старз 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
11 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Даллас Старз, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Даллас Старз
Даллас
32ФинляндияврКевин Ланкинен
60СШАврКоллин Делиа
4СШАзщСет Джонс
6СШАзщДжейк Маккейб
43СШАзщАлекс Власик
44КанадазщКэлвин де Хаан
56ШвециязщЭрик Густафссон
61КанадазщРайли Стиллман
11КанаданпТейлор Рэддиш
12СШАнпАлекс Дебринкэт
14КанаданпБорис Катчук
17КанаданпДилан Строум
19КанаданпДжонатан Тэйвз
24СШАнпСэм Лафферти
27ГерманиянпЛукас Райхель
52КанаданпРис Джонсон
77КанаданпКирби Дак
88СШАнпПатрик Кейн
23ШвейцариянпФилипп Курашев
58КанаданпМаккензи Энтвистл
29СШАврДжейк Эттингер
41КанадаврСкотт Уэджвуд
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
3ШвециязщЙон Клингберг
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
20СШАзщРайан Сутер
23ФинляндиязщЭса Линделль
55КанадазщТомас Харли
11СШАнпЛюк Гленденинг
12ЧехиянпРадек Факса
14КанаданпДжейми Бенн
16СШАнпДжо Павелски
18АвстриянпМихаэль Раффль
21СШАнпДжейсон Робертсон
24ФинляндиянпРоопе Хинц
40ШвециянпЯкоб Петерсон
47РоссиянпАлександр Радулов
91КанаданпТайлер Сегин
92РоссиянпВладислав Наместников
34РоссиянпДенис Гурьянов
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
19.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 1 БДаллас Старз
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
11.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 5 ОТДаллас Старз
10.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 2Даллас Старз
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 5Даллас Старз
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 2Даллас Старз
12.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 4Чикаго Блэкхоукс
10.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 1Чикаго Блэкхоукс
10.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
07.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
3 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
4 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
6 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
8 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
9 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
10 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
11 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
12 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
13 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
14 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
15 Даллас Старз72271042227214-2178659,7
16 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
17 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
18 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
19 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
20 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
21 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
22 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
23 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
24 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
25 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
26 Чикаго Блэкхоукс7215542937192-2555941,0
27 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
28 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
29 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
30 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
31 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
32 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
3 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
4 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
6 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
7 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
8 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
10 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
11 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
12 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
13 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
14 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
15 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
16 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
3 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
4 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
5 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
6 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
7 Даллас Старз72271042227214-2178659,7
8 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
9 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
10 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
11 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
12 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
13 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
14 Чикаго Блэкхоукс7215542937192-2555941,0
15 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
16 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
2 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
3 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
4 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
6 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
7 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
8 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
4 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
5 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
6 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
7 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
8 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
3 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
4 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
5 Даллас Старз72271042227214-2178659,7
6 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
7 Чикаго Блэкхоукс7215542937192-2555941,0
8 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
2 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
3 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
4 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
5 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
6 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
7 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
8 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1

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