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Каролина Харрикейнз - Анахайм Дакс 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
11 апреля 2022, понедельник. 01:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз Анахайм Дакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Анахайм Дакс, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Анахайм Дакс
Анахайм
31ДанияврФредерик Андерсен
32ФинляндияврАнтти Раанта
22СШАзщБретт Песке
25КанадазщИтан Бир
74СШАзщДжейккоб Славин
76СШАзщБрэди Шей
77СШАзщТони Деанджело
28СШАзщИэн Коул
11КанаданпДжордан Стаал
13КанаданпМакс Доми
16СШАнпВинсент Трочек
20ФинляндиянпСебастьян Ахо
21ШвейцариянпНино Нидеррайтер
24КанаданпСет Джарвис
37РоссиянпАндрей Свечников
48КанаданпДжордан Мартинук
71ШвециянпЙеспер Фаст
86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
88ЧехиянпМартин Нечас
78КанаданпСтивен Лоренц
36СШАврДжон Гибсон
41СШАврЭнтони Столарз
4СШАзщКэм Фаулер
5ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
22СШАзщКевин Шаттенкирк
34КанадазщДжейми Драйсдейл
92ЧехиязщАндрей Шустр
76КанадазщДжош Махура
12СШАнпСонни Милано
14КанаданпАдам Хенрик
16СШАнпЗак Астон-Риз
19СШАнпТрой Терри
21ШвециянпИсак Лундестрём
23КанаданпСэм Стил
26СШАнпДжерри Мейхью
38КанаданпДерек Грант
39КанаданпСэм Кэррик
46СШАнпТревор Зеграс
51ЧехиянпДоминик Симон
15КанаданпРайан Гецлаф
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
СШАДаллас Икинс
История личных встреч
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Каролина Харрикейнз
18.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТАнахайм Дакс
19.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Каролина Харрикейнз
08.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Каролина Харрикейнз
01.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТАнахайм Дакс
12.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Каролина Харрикейнз
30.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 БАнахайм Дакс
08.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 5 БКаролина Харрикейнз
11.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 4Анахайм Дакс
12.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Каролина Харрикейнз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
3 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
4 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
6 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
8 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
9 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
10 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
11 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
12 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
13 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
14 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
15 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
16 Даллас Старз71261042227208-2138459,2
17 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
18 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
19 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
20 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
21 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
22 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
23 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
24 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
25 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
26 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
27 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
28 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
29 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
30 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
31 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
32 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
3 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
4 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
6 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
7 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
8 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
10 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
11 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
12 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
13 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
14 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
15 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
16 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
3 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
4 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
5 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
6 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
7 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
8 Даллас Старз71261042227208-2138459,2
9 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
10 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
11 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
12 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
13 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
14 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
15 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
16 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
2 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
3 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
4 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
6 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
7 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
8 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
4 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
5 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
6 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
7 Оттава Сенаторз7122312439190-2325840,8
8 Монреаль Канадиенс7214332941190-2755135,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
3 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
4 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
5 Даллас Старз71261042227208-2138459,2
6 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
7 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
8 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
2 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
3 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
4 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
5 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
6 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
7 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
8 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1

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