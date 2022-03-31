Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 11.04.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
11 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс
Торонто
|Очки
|1
|фор
|Оби Топпин
42
|2
|защ
|Майлз Макбрайд
0
|3
|фор
|Нерленс Ноэль
0
|4
|защ
|Деррик Роуз
0
|5
|защ
|Иммануэль Куикли
34
|6
|защ
|Квентин Гримс
0
|8
|раз
|Кемба Уокер
0
|9
|защ
|Ар Джей Барретт
0
|13
|защ
|Эван Фурнье
6
|16
|Feron Hunt
0
|18
|защ
|Алек Бёркс
10
|21
|защ
|Кэм Реддиш
0
|23
|цен
|Митчелл Робинсон
0
|30
|фор
|Джулиус Рэндл
0
|45
|цен
|Джерико Симс
6
|51
|раз
|Райан Арчидиаконоу
5
|67
|фор
|Тадж Гибсон
2
|Очки
|1
|защ
|Армони Брукс
3
|3
|лёг
|О Джи Ануноби
8
|4
|лёг
|Скотти Барнс
7
|5
|фор
|Прешес Ачиува
9
|11
|фор
|Джастин Шампани
0
|13
|защ
|Дэвид Джонсон
0
|14
|лёг
|Святослав Михайлюк
6
|17
|защ
|Исаак Бонга
0
|18
|фор
|Юта Ватанабэ
4
|21
|фор
|Таддеус Янг
5
|22
|защ
|Малачи Флинн
10
|23
|раз
|Фред Ванвлит
0
|24
|фор
|Кем Берч
4
|25
|фор
|Крис Буше
21
|33
|защ
|Гари Трент-мл.
17
|43
|фор
|Паскаль Сиакам
0
|45
|защ
|Далано Бэнтон
0
Главные тренеры
|Том Тибодо
|Ник Нёрс
История личных встреч
|02.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 105
|11.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 87
|02.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 103
|12.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 96
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 83
|25.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 118
|28.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 98
|29.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 117
|19.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 92
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|81
|64
|17
|9307-8685
|145
|0,790
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|82
|56
|26
|9480-9014
|138
|0,683
|8,5
|3
|Майами Хит
|82
|53
|29
|9022-8657
|135
|0,646
|11,5
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|81
|52
|29
|8974-8541
|133
|0,642
|12,0
|5
|Даллас Маверикс
|81
|51
|30
|8728-8467
|132
|0,630
|13,0
|6
|Милуоки Бакс
|82
|51
|31
|9470-9195
|133
|0,622
|13,5
|7
|Бостон Селтикс
|82
|51
|31
|9164-8567
|133
|0,622
|13,5
|8
|Филадельфия Сиксерс
|82
|51
|31
|9015-8801
|133
|0,622
|13,5
|9
|Юта Джаз
|81
|48
|33
|9205-8741
|129
|0,593
|16,0
|10
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|16,0
|11
|Торонто Рэпторс
|82
|48
|34
|8970-8782
|130
|0,585
|16,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|18,0
|13
|Чикаго Буллз
|81
|45
|36
|9028-9064
|126
|0,556
|19,0
|14
|Бруклин Нетс
|82
|44
|38
|9258-9194
|126
|0,537
|20,5
|15
|Кливленд Кавальерс
|82
|44
|38
|8839-8665
|126
|0,537
|20,5
|16
|Атланта Хоукс
|82
|43
|39
|9343-9215
|125
|0,524
|21,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|82
|43
|39
|9457-9421
|125
|0,524
|21,5
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|81
|41
|40
|8752-8800
|122
|0,506
|23,0
|19
|Нью-Йорк Никс
|82
|37
|45
|8731-8741
|119
|0,451
|27,5
|20
|Нью-Орлеан Пеликанс
|81
|36
|45
|8855-8915
|117
|0,444
|28,0
|21
|Вашингтон Уизардс
|82
|35
|47
|8907-9184
|117
|0,427
|29,5
|22
|Сан-Антонио Спёрс
|81
|34
|47
|9159-9139
|115
|0,420
|30,0
|23
|Лос-Анджелес Лейкерс
|81
|32
|49
|9046-9301
|113
|0,395
|32,0
|24
|Сакраменто Кингз
|81
|29
|52
|8929-9384
|110
|0,358
|35,0
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|81
|27
|54
|8631-9328
|108
|0,333
|37,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|82
|25
|57
|9140-9425
|107
|0,305
|39,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|81
|24
|57
|8418-9032
|105
|0,296
|40,0
|28
|Детройт Пистонс
|82
|23
|59
|8596-9229
|105
|0,280
|41,5
|29
|Орландо Мэджик
|82
|22
|60
|8547-9203
|104
|0,268
|42,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|82
|20
|62
|8997-9692
|102
|0,244
|44,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|82
|53
|29
|9022-8657
|135
|0,646
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|82
|51
|31
|9470-9195
|133
|0,622
|2,0
|3
|Бостон Селтикс
|82
|51
|31
|9164-8567
|133
|0,622
|2,0
|4
|Филадельфия Сиксерс
|82
|51
|31
|9015-8801
|133
|0,622
|2,0
|5
|Торонто Рэпторс
|82
|48
|34
|8970-8782
|130
|0,585
|5,0
|6
|Чикаго Буллз
|81
|45
|36
|9028-9064
|126
|0,556
|7,5
|7
|Бруклин Нетс
|82
|44
|38
|9258-9194
|126
|0,537
|9,0
|8
|Кливленд Кавальерс
|82
|44
|38
|8839-8665
|126
|0,537
|9,0
|9
|Атланта Хоукс
|82
|43
|39
|9343-9215
|125
|0,524
|10,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|82
|43
|39
|9457-9421
|125
|0,524
|10,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|82
|37
|45
|8731-8741
|119
|0,451
|16,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|82
|35
|47
|8907-9184
|117
|0,427
|18,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|82
|25
|57
|9140-9425
|107
|0,305
|28,0
|14
|Детройт Пистонс
|82
|23
|59
|8596-9229
|105
|0,280
|30,0
|15
|Орландо Мэджик
|82
|22
|60
|8547-9203
|104
|0,268
|31,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|81
|64
|17
|9307-8685
|145
|0,790
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|82
|56
|26
|9480-9014
|138
|0,683
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|81
|52
|29
|8974-8541
|133
|0,642
|12,0
|4
|Даллас Маверикс
|81
|51
|30
|8728-8467
|132
|0,630
|13,0
|5
|Юта Джаз
|81
|48
|33
|9205-8741
|129
|0,593
|16,0
|6
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|16,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|18,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|81
|41
|40
|8752-8800
|122
|0,506
|23,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|81
|36
|45
|8855-8915
|117
|0,444
|28,0
|10
|Сан-Антонио Спёрс
|81
|34
|47
|9159-9139
|115
|0,420
|30,0
|11
|Лос-Анджелес Лейкерс
|81
|32
|49
|9046-9301
|113
|0,395
|32,0
|12
|Сакраменто Кингз
|81
|29
|52
|8929-9384
|110
|0,358
|35,0
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|81
|27
|54
|8631-9328
|108
|0,333
|37,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|81
|24
|57
|8418-9032
|105
|0,296
|40,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|82
|20
|62
|8997-9692
|102
|0,244
|44,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|82
|51
|31
|9164-8567
|133
|0,622
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|82
|51
|31
|9015-8801
|133
|0,622
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|82
|48
|34
|8970-8782
|130
|0,585
|3,0
|4
|Бруклин Нетс
|82
|44
|38
|9258-9194
|126
|0,537
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|82
|37
|45
|8731-8741
|119
|0,451
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|82
|51
|31
|9470-9195
|133
|0,622
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|81
|45
|36
|9028-9064
|126
|0,556
|5,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|82
|44
|38
|8839-8665
|126
|0,537
|7,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|82
|25
|57
|9140-9425
|107
|0,305
|26,0
|5
|Детройт Пистонс
|82
|23
|59
|8596-9229
|105
|0,280
|28,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|82
|53
|29
|9022-8657
|135
|0,646
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|82
|43
|39
|9343-9215
|125
|0,524
|10,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|82
|43
|39
|9457-9421
|125
|0,524
|10,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|82
|35
|47
|8907-9184
|117
|0,427
|18,0
|5
|Орландо Мэджик
|82
|22
|60
|8547-9203
|104
|0,268
|31,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|81
|48
|33
|9205-8741
|129
|0,593
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|0,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|2,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|81
|27
|54
|8631-9328
|108
|0,333
|21,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|81
|24
|57
|8418-9032
|105
|0,296
|24,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|81
|64
|17
|9307-8685
|145
|0,790
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|81
|52
|29
|8974-8541
|133
|0,642
|12,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|81
|41
|40
|8752-8800
|122
|0,506
|23,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|81
|32
|49
|9046-9301
|113
|0,395
|32,0
|5
|Сакраменто Кингз
|81
|29
|52
|8929-9384
|110
|0,358
|35,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|82
|56
|26
|9480-9014
|138
|0,683
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|81
|51
|30
|8728-8467
|132
|0,630
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|81
|36
|45
|8855-8915
|117
|0,444
|19,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|81
|34
|47
|9159-9139
|115
|0,420
|21,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|82
|20
|62
|8997-9692
|102
|0,244
|36,0