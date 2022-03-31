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Филадельфия Сиксерс - Детройт Пистонс прямая трансляция 11.04.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
11 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Детройт Пистонс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Детройт Пистонс, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс
Детройт
Очки
0СШАразТайриз Макси
25
1СШАзащДжеймс Харден
0
5СШАMyles Powell
0
7СШАзащАйзея Джо
8
8СШАфорПол Миллсэп
0
9СШАценДеандре Джордан
8
11СШАзащДжейден Спрингер
0
12СШАфорТобиас Харрис
6
14СШАлёгДэнни Грин
0
16СШАлёгЧарльз Браун
0
18СШАзащШейк Милтон
30
20СШАфорЖорж Ньянг
0
21КамерунценДжоэл Эмбиид
0
22АвстралиялёгМатисс Тибулл
7
23НигерияфорЧарльз Бэсси
0
30ТурциязащФуркан Коркмаз
9
44СШАфорПол Рид
25
Очки
2СШАлёгКейд Каннингем
0
5СШАзащФрэнк Джексон
10
6СШАзащХамиду Диалло
0
7СШАразКиллиан Хейз
8
8Braxton Key
12
9СШАфорДжерами Грант
0
12СШАфорАйзея Ливерс
14
13КанадаценКелли Олиник
0
17СШАзащРодни Макгрудер
5
18КанадазащКори Джозеф
0
20СШАразКарсен Эдвардс
5
24СШАфорДжаморко Пикетт
6
28СШАценАйзея Стюарт
10
35СШАфорМарвин Багли III
0
38СШАзащСабен Ли
11
41СШАлёгСаддик Бей
5
55СШАценЛука Гарза
20
Главные тренеры
СШАДок Риверс
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
01.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс102 : 94Филадельфия Сиксерс
05.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс98 : 109Филадельфия Сиксерс
29.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс110 : 102Детройт Пистонс
09.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс118 : 104Детройт Пистонс
26.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс119 : 104Филадельфия Сиксерс
24.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс110 : 114Филадельфия Сиксерс
12.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс124 : 106Детройт Пистонс
24.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс109 : 125Филадельфия Сиксерс
27.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс111 : 117Филадельфия Сиксерс
11.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс116 : 102Детройт Пистонс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6838,5
3 Майами Хит8253299022-86571350,64611,5
4 Голден Стэйт Уорриорз8152298974-85411330,64212,0
5 Даллас Маверикс8151308728-84671320,63013,0
6 Милуоки Бакс8251319470-91951330,62213,5
7 Бостон Селтикс8251319164-85671330,62213,5
8 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,62213,5
9 Юта Джаз8148339205-87411290,59316,0
10 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59316,0
11 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,58516,5
12 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56818,0
13 Чикаго Буллз8145369028-90641260,55619,0
14 Бруклин Нетс8244389258-91941260,53720,5
15 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,53720,5
16 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52421,5
17 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52421,5
18 Лос-Анджелес Клипперс8141408752-88001220,50623,0
19 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45127,5
20 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44428,0
21 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42729,5
22 Сан-Антонио Спёрс8134479159-91391150,42030,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
24 Сакраменто Кингз8129528929-93841100,35835,0
25 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33337,0
26 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30539,5
27 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29640,0
28 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28041,5
29 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26842,5
30 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24444,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8253299022-86571350,6460,0
2 Милуоки Бакс8251319470-91951330,6222,0
3 Бостон Селтикс8251319164-85671330,6222,0
4 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,6222,0
5 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,5855,0
6 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5567,5
7 Бруклин Нетс8244389258-91941260,5379,0
8 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,5379,0
9 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52410,0
10 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52410,0
11 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45116,0
12 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42718,0
13 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30528,0
14 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28030,0
15 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26831,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6838,5
3 Голден Стэйт Уорриорз8152298974-85411330,64212,0
4 Даллас Маверикс8151308728-84671320,63013,0
5 Юта Джаз8148339205-87411290,59316,0
6 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59316,0
7 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56818,0
8 Лос-Анджелес Клипперс8141408752-88001220,50623,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44428,0
10 Сан-Антонио Спёрс8134479159-91391150,42030,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
12 Сакраменто Кингз8129528929-93841100,35835,0
13 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33337,0
14 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29640,0
15 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24444,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8251319164-85671330,6220,0
2 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,6220,0
3 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,5853,0
4 Бруклин Нетс8244389258-91941260,5377,0
5 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45114,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс8251319470-91951330,6220,0
2 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5565,5
3 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,5377,0
4 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30526,0
5 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28028,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8253299022-86571350,6460,0
2 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52410,0
3 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52410,0
4 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42718,0
5 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26831,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз8148339205-87411290,5930,0
2 Денвер Наггетс8148339102-89081290,5930,0
3 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,5682,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33321,0
5 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29624,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Голден Стэйт Уорриорз8152298974-85411330,64212,0
3 Лос-Анджелес Клипперс8141408752-88001220,50623,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
5 Сакраменто Кингз8129528929-93841100,35835,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6830,0
2 Даллас Маверикс8151308728-84671320,6304,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44419,5
4 Сан-Антонио Спёрс8134479159-91391150,42021,5
5 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24436,0

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