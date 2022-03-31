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Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 11.04.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
11 апреля 2022, понедельник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Очки
1СШАфорЗайон Уильямсон
0
2СШАразДжаред Харпер
0
3СШАзащСи Джей Макколлум
0
4СШАзащДевонте Грэм
0
5СШАфорХерберт Джонс
0
6СШАразТайрон Уоллес
0
8СШАфорНаджи Маршалл
7
9ИспанияценВилли Эрнангомес
6
10СШАценДжексон Хэйс
3
12СШАлёгГэри Кларк
6
13СШАзащКайра Льюис
0
14СШАлёгБрэндон Ингрэм
0
15СШАзащХосе Альварадо
10
17ЛитваценЙонас Валанчюнас
0
21СШАзащТони Снелл
5
22СШАлёгЛарри Нэнс
4
24СШАлёгАлайз Джонсон
0
25СШАзащТрей Мёрфи
7
41СШАзащГарретт Темпл
0
Очки
0СШАзащГэри Пэйтон II
4
0КонгофорЖонатан Куминга
8
1СШАзащДэмион Ли
7
2СШАзащКрис Кьоцца
0
3СШАзащДжордан Пул
12
4СШАзащМоузес Муди
0
5СШАфорКевон Луни
2
8СербиялёгНеманья Бьелица
2
9СШАлёгАндре Игуодала
0
11СШАзащКлэй Томпсон
21
12СШАзащКуинндари Уэзерспун
0
22СШАфорЭндрю Уиггинс
0
23СШАфорДрэймонд Грин
7
30СШАразСтефен Карри
0
32СШАлёгОтто Портер
0
33СШАценДжеймс Уайзмен
0
95СШАфорХуан Тоскано-Андерсон
5
Главные тренеры
СШАСтив Керр
История личных встреч
07.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс101 : 96Голден Стэйт Уорриорз
06.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз126 : 85Нью-Орлеан Пеликанс
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз125 : 122Нью-Орлеан Пеликанс
05.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс108 : 103Голден Стэйт Уорриорз
04.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс108 : 123Голден Стэйт Уорриорз
24.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз101 : 115Нью-Орлеан Пеликанс
21.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз106 : 102Нью-Орлеан Пеликанс
18.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс108 : 100Голден Стэйт Уорриорз
29.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс123 : 134Голден Стэйт Уорриорз
10.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс103 : 112Голден Стэйт Уорриорз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6838,5
3 Майами Хит8253299022-86571350,64611,5
4 Голден Стэйт Уорриорз8152298974-85411330,64212,0
5 Даллас Маверикс8151308728-84671320,63013,0
6 Милуоки Бакс8251319470-91951330,62213,5
7 Бостон Селтикс8251319164-85671330,62213,5
8 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,62213,5
9 Юта Джаз8148339205-87411290,59316,0
10 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59316,0
11 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,58516,5
12 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56818,0
13 Чикаго Буллз8145369028-90641260,55619,0
14 Бруклин Нетс8244389258-91941260,53720,5
15 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,53720,5
16 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52421,5
17 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52421,5
18 Лос-Анджелес Клипперс8141408752-88001220,50623,0
19 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45127,5
20 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44428,0
21 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42729,5
22 Сан-Антонио Спёрс8134479159-91391150,42030,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
24 Сакраменто Кингз8129528929-93841100,35835,0
25 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33337,0
26 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30539,5
27 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29640,0
28 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28041,5
29 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26842,5
30 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24444,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8253299022-86571350,6460,0
2 Милуоки Бакс8251319470-91951330,6222,0
3 Бостон Селтикс8251319164-85671330,6222,0
4 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,6222,0
5 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,5855,0
6 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5567,5
7 Бруклин Нетс8244389258-91941260,5379,0
8 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,5379,0
9 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52410,0
10 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52410,0
11 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45116,0
12 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42718,0
13 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30528,0
14 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28030,0
15 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26831,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6838,5
3 Голден Стэйт Уорриорз8152298974-85411330,64212,0
4 Даллас Маверикс8151308728-84671320,63013,0
5 Юта Джаз8148339205-87411290,59316,0
6 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59316,0
7 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56818,0
8 Лос-Анджелес Клипперс8141408752-88001220,50623,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44428,0
10 Сан-Антонио Спёрс8134479159-91391150,42030,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
12 Сакраменто Кингз8129528929-93841100,35835,0
13 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33337,0
14 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29640,0
15 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24444,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8251319164-85671330,6220,0
2 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,6220,0
3 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,5853,0
4 Бруклин Нетс8244389258-91941260,5377,0
5 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45114,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс8251319470-91951330,6220,0
2 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5565,5
3 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,5377,0
4 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30526,0
5 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28028,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8253299022-86571350,6460,0
2 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52410,0
3 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52410,0
4 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42718,0
5 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26831,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз8148339205-87411290,5930,0
2 Денвер Наггетс8148339102-89081290,5930,0
3 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,5682,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33321,0
5 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29624,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Голден Стэйт Уорриорз8152298974-85411330,64212,0
3 Лос-Анджелес Клипперс8141408752-88001220,50623,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
5 Сакраменто Кингз8129528929-93841100,35835,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6830,0
2 Даллас Маверикс8151308728-84671320,6304,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44419,5
4 Сан-Антонио Спёрс8134479159-91391150,42021,5
5 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24436,0

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