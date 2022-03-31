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Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз прямая трансляция 11.04.2022

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
11 апреля 2022, понедельник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Юта Джаз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Очки
0АвстралиялёгДжо Инглс
0
0СШАразДэмьен Лиллард
0
1СШАзащАнферни Саймонс
0
2СШАфорТрендон Уотфорд
0
4СШАфорГрег Браун
0
5СШАзащЭрик Бледсо
0
6СШАзащКен Джонсон
6
8разBrandon Williams
0
9СШАлёгНассир Литтл
0
10СШАфорРеджи Перри
8
11СШАзащДжош Харт
0
16СШАфорСи Джей Эллеби
10
18СШАразКрис Данн
0
19СШАзащЭлайджа Хьюз
2
21СШАфорКелджин Блевинс
0
23СШАзащБен Маклемор
9
24СШАценДрю Ойбанкс
0
26СШАфорДжастис Уинслоу
0
27Босния и ГерцеговинаценЮсуф Нуркич
0
35БразилиязащДиди Лозада
5
Очки
0СШАзащДжордан Кларксон
3
0СШАфорЭрик Пэскелл
0
3СШАфорТрент Форрест
0
6КанадазащНикил Александер-Уолкер
0
8СШАфорРуди Гэй
4
11СШАразМайк Конли
9
13СШАзащДжаред Батлер
7
19СШАXavier Sneed
0
20НигерияценУдока Азубуике
0
21СШАценХассан Уайтсайд
1
23СШАлёгРойс О'Нил
5
25СШАзащДануэл Хаус
7
27ФранцияценРуди Гобер
9
41ИспанияфорХуанхо Эрнангомес
7
44ХорватиялёгБоян Богданович
0
45СШАзащДонован Митчелл
0
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
10.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз123 : 85Портленд Трэйл Блэйзерс
30.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс105 : 120Юта Джаз
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз129 : 107Портленд Трэйл Блэйзерс
13.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз98 : 105Портленд Трэйл Блэйзерс
09.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз122 : 103Портленд Трэйл Блэйзерс
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс100 : 120Юта Джаз
08.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз117 : 114Портленд Трэйл Блэйзерс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс124 : 107Юта Джаз
27.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз121 : 115Портленд Трэйл Блэйзерс
31.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс132 : 105Юта Джаз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6838,5
3 Майами Хит8253299022-86571350,64611,5
4 Голден Стэйт Уорриорз8152298974-85411330,64212,0
5 Даллас Маверикс8151308728-84671320,63013,0
6 Милуоки Бакс8251319470-91951330,62213,5
7 Бостон Селтикс8251319164-85671330,62213,5
8 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,62213,5
9 Юта Джаз8148339205-87411290,59316,0
10 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59316,0
11 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,58516,5
12 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56818,0
13 Чикаго Буллз8145369028-90641260,55619,0
14 Бруклин Нетс8244389258-91941260,53720,5
15 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,53720,5
16 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52421,5
17 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52421,5
18 Лос-Анджелес Клипперс8141408752-88001220,50623,0
19 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45127,5
20 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44428,0
21 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42729,5
22 Сан-Антонио Спёрс8134479159-91391150,42030,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
24 Сакраменто Кингз8129528929-93841100,35835,0
25 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33337,0
26 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30539,5
27 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29640,0
28 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28041,5
29 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26842,5
30 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24444,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8253299022-86571350,6460,0
2 Милуоки Бакс8251319470-91951330,6222,0
3 Бостон Селтикс8251319164-85671330,6222,0
4 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,6222,0
5 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,5855,0
6 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5567,5
7 Бруклин Нетс8244389258-91941260,5379,0
8 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,5379,0
9 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52410,0
10 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52410,0
11 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45116,0
12 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42718,0
13 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30528,0
14 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28030,0
15 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26831,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6838,5
3 Голден Стэйт Уорриорз8152298974-85411330,64212,0
4 Даллас Маверикс8151308728-84671320,63013,0
5 Юта Джаз8148339205-87411290,59316,0
6 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59316,0
7 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56818,0
8 Лос-Анджелес Клипперс8141408752-88001220,50623,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44428,0
10 Сан-Антонио Спёрс8134479159-91391150,42030,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
12 Сакраменто Кингз8129528929-93841100,35835,0
13 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33337,0
14 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29640,0
15 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24444,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8251319164-85671330,6220,0
2 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,6220,0
3 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,5853,0
4 Бруклин Нетс8244389258-91941260,5377,0
5 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45114,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс8251319470-91951330,6220,0
2 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5565,5
3 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,5377,0
4 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30526,0
5 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28028,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8253299022-86571350,6460,0
2 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52410,0
3 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52410,0
4 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42718,0
5 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26831,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз8148339205-87411290,5930,0
2 Денвер Наггетс8148339102-89081290,5930,0
3 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,5682,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33321,0
5 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29624,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Голден Стэйт Уорриорз8152298974-85411330,64212,0
3 Лос-Анджелес Клипперс8141408752-88001220,50623,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
5 Сакраменто Кингз8129528929-93841100,35835,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6830,0
2 Даллас Маверикс8151308728-84671320,6304,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44419,5
4 Сан-Антонио Спёрс8134479159-91391150,42021,5
5 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24436,0

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