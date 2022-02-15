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Бавария - Вильярреал 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
12 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Бавария Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вильярреал, которое состоится 12 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
06.04.2022 Лига чемпионов 1/4 финала Вильярреал1 : 0Бавария
22.11.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 5 Бавария3 : 1Вильярреал
14.09.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 1 Вильярреал0 : 2Бавария
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A08
 ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ
Реал Мадрид
1 : 0
Реал Мадрид
ПСЖ
3 : 1
1
1
2
3
A02
 Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг
Манчестер Сити
0 : 5
Манчестер Сити
Спортинг
0 : 0
0
1
0
5
A07
 Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М
Ливерпуль
0 : 2
Ливерпуль
Интер М
0 : 1
1
1
1
2
A01
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург
Бавария
1 : 1
Бавария
Ред Булл Зальцбург
7 : 1
0
1
2
8
A06
 Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал
Ювентус
1 : 1
Ювентус
Вильярреал
0 : 3
1
0
4
1
A04
 Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси
Лилль
2 : 0
Лилль
Челси
1 : 2
2
0
4
1
A05
 Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
0 : 1
1
0
2
1
A03
 Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика
Аякс
2 : 2
Аякс
Бенфика
0 : 1
1
0
3
2
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF2
 Манчестер Сити (Англия)
Атлетико М (Испания)
Манчестер Сити
Атлетико М
1 : 0
Атлетико М
Манчестер Сити
13.04
1
0
1
0
QF4
 Бенфика (Португалия)
Ливерпуль (Англия)
Бенфика
Ливерпуль
1 : 3
Ливерпуль
Бенфика
13.04
0
1
1
3
QF1
 Челси (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Челси
Реал Мадрид
1 : 3
Реал Мадрид
Челси
12.04
0
1
1
3
QF3
 Вильярреал (Испания)
Бавария (Германия)
Вильярреал
Бавария
1 : 0
Бавария
Вильярреал
12.04
1
0
1
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 
 
27.04
 
 
04.05
0
0
0
0
SF2
 
 
27.04
 
 
04.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F1
28.05

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