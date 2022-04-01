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Маккаби Тель-Авив - Фенербахче прямая трансляция 13.04.2022

Стадион: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 11768
13 апреля 2022, среда. 19:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
Маккаби Тель-Авив Фенербахче

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Маккаби Тель-Авив - Фенербахче, которое состоится 13 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Греция Яннис Сферопулос
Сербия Саша Джорджевич
История личных встреч
14.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 Фенербахче90 : 79Маккаби Тель-Авив
26.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Фенербахче82 : 75Маккаби Тель-Авив
29.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Маккаби Тель-Авив65 : 75Фенербахче
07.02.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 24 Фенербахче77 : 78Маккаби Тель-Авив
30.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Маккаби Тель-Авив67 : 55Фенербахче
05.04.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Фенербахче78 : 75Маккаби Тель-Авив
22.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 9 Маккаби Тель-Авив70 : 74Фенербахче
20.03.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 27 Фенербахче87 : 73Маккаби Тель-Авив
21.12.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Маккаби Тель-Авив82 : 73Фенербахче
21.03.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 27 Фенербахче79 : 81Маккаби Тель-Авив
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
6th Ranked
Олимпия Милан
6th Ranked
19.04
Олимпия Милан
6th Ranked
21.04
6th Ranked
Олимпия Милан
26.04
6th Ranked
Олимпия Милан
28.04
0
0
0
0
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
19.04
Барселона
Бавария
21.04
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
0
0
0
0
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
20.04
Олимпиакос
Монако
22.04
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
0
0
0
0
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
5th Ranked
Реал Мадрид
5th Ranked
20.04
Реал Мадрид
5th Ranked
22.04
5th Ranked
Реал Мадрид
26.04
5th Ranked
Реал Мадрид
28.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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