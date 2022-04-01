Маккаби Тель-Авив - Фенербахче прямая трансляция 13.04.2022
Стадион: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 11768
13 апреля 2022, среда. 19:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Маккаби Тель-Авив - Фенербахче, которое состоится 13 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Яннис Сферопулос
|Саша Джорджевич
История личных встреч
|14.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|90 : 79
|26.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|82 : 75
|29.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|65 : 75
|07.02.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 24
|77 : 78
|30.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|67 : 55
|05.04.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|78 : 75
|22.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 9
|70 : 74
|20.03.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 27
|87 : 73
|21.12.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|82 : 73
|21.03.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 27
|79 : 81
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Олимпия Милан (Италия)
6th Ranked
Олимпия Милан19.04
6th Ranked
Олимпия Милан21.04
6th Ranked
6th Ranked26.04
Олимпия Милан
6th Ranked28.04
Олимпия Милан
0
0
0
0
QF1
| Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона19.04
Бавария
Барселона21.04
Бавария
Бавария27.04
Барселона
Бавария29.04
Барселона
0
0
0
0
QF4
| Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос20.04
Монако
Олимпиакос22.04
Монако
Монако27.04
Олимпиакос
Монако29.04
Олимпиакос
0
0
0
0
QF2
| Реал Мадрид (Испания)
5th Ranked
Реал Мадрид20.04
5th Ranked
Реал Мадрид22.04
5th Ranked
5th Ranked26.04
Реал Мадрид
5th Ranked28.04
Реал Мадрид
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|TBC
|19.05
За 3-е место
|Метка
|TBC
|21.05
Финал
|Метка
|TBC
|21.05