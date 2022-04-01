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Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
13 апреля 2022, среда. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Оттава Сенаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз, которое состоится 13 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
СШАДжефф Блэшилл
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Детройт Ред Уингз
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Оттава Сенаторз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3 БДетройт Ред Уингз
11.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 БОттава Сенаторз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4Оттава Сенаторз
24.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Детройт Ред Уингз
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2Оттава Сенаторз
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Детройт Ред Уингз
15.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 4Оттава Сенаторз
16.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1Детройт Ред Уингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
3 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
4 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
6 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
8 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
9 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
10 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
11 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
12 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
13 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
14 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
15 Даллас Старз72271042227214-2178659,7
16 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
17 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
18 Виннипег Джетс7428524728230-2328154,7
19 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
20 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
21 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
22 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
23 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
24 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
25 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
26 Чикаго Блэкхоукс7215542937192-2555941,0
27 Оттава Сенаторз7222312440193-2365840,3
28 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
29 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
30 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
31 Монреаль Канадиенс7314332942192-2795134,9
32 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
3 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
4 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
6 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
7 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
8 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
10 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
11 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
12 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
13 Оттава Сенаторз7222312440193-2365840,3
14 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
15 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
16 Монреаль Канадиенс7314332942192-2795134,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
3 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
4 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
5 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
6 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
7 Даллас Старз72271042227214-2178659,7
8 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
9 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
10 Виннипег Джетс7428524728230-2328154,7
11 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
12 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
13 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
14 Чикаго Блэкхоукс7215542937192-2555941,0
15 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1
16 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7341512618243-17510269,9
2 Нью-Йорк Рейнджерс7339443320225-18710068,5
3 Питтсбург Пингвинз7433636422243-2059463,5
4 Вашингтон Кэпиталз7231452822240-2109062,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7131116329195-1967552,8
6 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
7 Филадельфия Флайерз7218414738188-2565739,6
8 Нью-Джерси Дэвилз7217534241221-2695638,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз72381034215302-21410875,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7240521519277-22110069,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг7233925320239-2049666,7
4 Бостон Брюинз7235822322227-1959566,0
5 Детройт Ред Уингз7217832834209-2776645,8
6 Баффало Сэйбрз7420333837203-2646342,6
7 Оттава Сенаторз7222312440193-2365840,3
8 Монреаль Канадиенс7314332942192-2795134,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Миннесота Уайлд7132754221263-2229466,2
3 Сент-Луис Блюз7238223720264-2079465,3
4 Нэшвилл Предаторз7234522326236-2108760,4
5 Даллас Старз72271042227214-2178659,7
6 Виннипег Джетс7428524728230-2328154,7
7 Чикаго Блэкхоукс7215542937192-2555941,0
8 Аризона Койотс7216514145179-2654934,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7239321819253-1789767,4
2 Эдмонтон Ойлерз7333541525255-2309061,6
3 Лос-Анджелес Кингз7429544626212-2148658,1
4 Вегас Голден Найтс7332441329234-2168457,5
5 Ванкувер Кэнакс7329333728212-2068054,8
6 Анахайм Дакс7420545733208-2427047,3
7 Сан-Хосе Шаркс7120722733186-2286747,2
8 Сиэтл Кракен7220121543186-2505236,1

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