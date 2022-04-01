Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
13 апреля 2022, среда. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 13 Апреля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Джон Купер
История личных встреч
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|24.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|03.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|29.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|72
|42
|6
|4
|1
|5
|14
|275-198
|110
|76,4
|2
|Флорида Пантерз
|72
|38
|10
|3
|4
|2
|15
|302-214
|108
|75,0
|3
|Каролина Харрикейнз
|73
|41
|5
|1
|2
|6
|18
|243-175
|102
|69,9
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|40
|5
|2
|1
|5
|19
|277-221
|100
|69,4
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|39
|4
|4
|3
|3
|20
|225-187
|100
|68,5
|6
|Калгари Флэймз
|72
|39
|3
|2
|1
|8
|19
|253-178
|97
|67,4
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|33
|9
|2
|5
|3
|20
|239-204
|96
|66,7
|8
|Бостон Брюинз
|72
|35
|8
|2
|2
|3
|22
|227-195
|95
|66,0
|9
|Миннесота Уайлд
|71
|32
|7
|5
|4
|2
|21
|263-222
|94
|66,2
|10
|Сент-Луис Блюз
|72
|38
|2
|2
|3
|7
|20
|264-207
|94
|65,3
|11
|Питтсбург Пингвинз
|74
|33
|6
|3
|6
|4
|22
|243-205
|94
|63,5
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|31
|4
|5
|2
|8
|22
|240-210
|90
|62,5
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|33
|5
|4
|1
|5
|25
|255-230
|90
|61,6
|14
|Нэшвилл Предаторз
|72
|34
|5
|2
|2
|3
|26
|236-210
|87
|60,4
|15
|Даллас Старз
|72
|27
|10
|4
|2
|2
|27
|214-217
|86
|59,7
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|29
|5
|4
|4
|6
|26
|212-214
|86
|58,1
|17
|Вегас Голден Найтс
|73
|32
|4
|4
|1
|3
|29
|234-216
|84
|57,5
|18
|Виннипег Джетс
|74
|28
|5
|2
|4
|7
|28
|230-232
|81
|54,7
|19
|Ванкувер Кэнакс
|73
|29
|3
|3
|3
|7
|28
|212-206
|80
|54,8
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|71
|31
|1
|1
|6
|3
|29
|195-196
|75
|52,8
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|23
|7
|4
|2
|4
|33
|235-273
|74
|50,7
|22
|Анахайм Дакс
|74
|20
|5
|4
|5
|7
|33
|208-242
|70
|47,3
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|20
|7
|2
|2
|7
|33
|186-228
|67
|47,2
|24
|Детройт Ред Уингз
|72
|17
|8
|3
|2
|8
|34
|209-277
|66
|45,8
|25
|Баффало Сэйбрз
|74
|20
|3
|3
|3
|8
|37
|203-264
|63
|42,6
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|72
|15
|5
|4
|2
|9
|37
|192-255
|59
|41,0
|27
|Оттава Сенаторз
|72
|22
|3
|1
|2
|4
|40
|193-236
|58
|40,3
|28
|Филадельфия Флайерз
|72
|18
|4
|1
|4
|7
|38
|188-256
|57
|39,6
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|72
|17
|5
|3
|4
|2
|41
|221-269
|56
|38,9
|30
|Сиэтл Кракен
|72
|20
|1
|2
|1
|5
|43
|186-250
|52
|36,1
|31
|Монреаль Канадиенс
|73
|14
|3
|3
|2
|9
|42
|192-279
|51
|34,9
|32
|Аризона Койотс
|72
|16
|5
|1
|4
|1
|45
|179-265
|49
|34,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|72
|38
|10
|3
|4
|2
|15
|302-214
|108
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|73
|41
|5
|1
|2
|6
|18
|243-175
|102
|69,9
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|40
|5
|2
|1
|5
|19
|277-221
|100
|69,4
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|39
|4
|4
|3
|3
|20
|225-187
|100
|68,5
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|33
|9
|2
|5
|3
|20
|239-204
|96
|66,7
|6
|Бостон Брюинз
|72
|35
|8
|2
|2
|3
|22
|227-195
|95
|66,0
|7
|Питтсбург Пингвинз
|74
|33
|6
|3
|6
|4
|22
|243-205
|94
|63,5
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|31
|4
|5
|2
|8
|22
|240-210
|90
|62,5
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|71
|31
|1
|1
|6
|3
|29
|195-196
|75
|52,8
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|23
|7
|4
|2
|4
|33
|235-273
|74
|50,7
|11
|Детройт Ред Уингз
|72
|17
|8
|3
|2
|8
|34
|209-277
|66
|45,8
|12
|Баффало Сэйбрз
|74
|20
|3
|3
|3
|8
|37
|203-264
|63
|42,6
|13
|Оттава Сенаторз
|72
|22
|3
|1
|2
|4
|40
|193-236
|58
|40,3
|14
|Филадельфия Флайерз
|72
|18
|4
|1
|4
|7
|38
|188-256
|57
|39,6
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|72
|17
|5
|3
|4
|2
|41
|221-269
|56
|38,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|73
|14
|3
|3
|2
|9
|42
|192-279
|51
|34,9
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|72
|42
|6
|4
|1
|5
|14
|275-198
|110
|76,4
|2
|Калгари Флэймз
|72
|39
|3
|2
|1
|8
|19
|253-178
|97
|67,4
|3
|Миннесота Уайлд
|71
|32
|7
|5
|4
|2
|21
|263-222
|94
|66,2
|4
|Сент-Луис Блюз
|72
|38
|2
|2
|3
|7
|20
|264-207
|94
|65,3
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|33
|5
|4
|1
|5
|25
|255-230
|90
|61,6
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|34
|5
|2
|2
|3
|26
|236-210
|87
|60,4
|7
|Даллас Старз
|72
|27
|10
|4
|2
|2
|27
|214-217
|86
|59,7
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|29
|5
|4
|4
|6
|26
|212-214
|86
|58,1
|9
|Вегас Голден Найтс
|73
|32
|4
|4
|1
|3
|29
|234-216
|84
|57,5
|10
|Виннипег Джетс
|74
|28
|5
|2
|4
|7
|28
|230-232
|81
|54,7
|11
|Ванкувер Кэнакс
|73
|29
|3
|3
|3
|7
|28
|212-206
|80
|54,8
|12
|Анахайм Дакс
|74
|20
|5
|4
|5
|7
|33
|208-242
|70
|47,3
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|20
|7
|2
|2
|7
|33
|186-228
|67
|47,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|72
|15
|5
|4
|2
|9
|37
|192-255
|59
|41,0
|15
|Сиэтл Кракен
|72
|20
|1
|2
|1
|5
|43
|186-250
|52
|36,1
|16
|Аризона Койотс
|72
|16
|5
|1
|4
|1
|45
|179-265
|49
|34,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|73
|41
|5
|1
|2
|6
|18
|243-175
|102
|69,9
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|39
|4
|4
|3
|3
|20
|225-187
|100
|68,5
|3
|Питтсбург Пингвинз
|74
|33
|6
|3
|6
|4
|22
|243-205
|94
|63,5
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|31
|4
|5
|2
|8
|22
|240-210
|90
|62,5
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|71
|31
|1
|1
|6
|3
|29
|195-196
|75
|52,8
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|23
|7
|4
|2
|4
|33
|235-273
|74
|50,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|72
|18
|4
|1
|4
|7
|38
|188-256
|57
|39,6
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|72
|17
|5
|3
|4
|2
|41
|221-269
|56
|38,9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|72
|38
|10
|3
|4
|2
|15
|302-214
|108
|75,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|40
|5
|2
|1
|5
|19
|277-221
|100
|69,4
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|33
|9
|2
|5
|3
|20
|239-204
|96
|66,7
|4
|Бостон Брюинз
|72
|35
|8
|2
|2
|3
|22
|227-195
|95
|66,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|72
|17
|8
|3
|2
|8
|34
|209-277
|66
|45,8
|6
|Баффало Сэйбрз
|74
|20
|3
|3
|3
|8
|37
|203-264
|63
|42,6
|7
|Оттава Сенаторз
|72
|22
|3
|1
|2
|4
|40
|193-236
|58
|40,3
|8
|Монреаль Канадиенс
|73
|14
|3
|3
|2
|9
|42
|192-279
|51
|34,9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|72
|42
|6
|4
|1
|5
|14
|275-198
|110
|76,4
|2
|Миннесота Уайлд
|71
|32
|7
|5
|4
|2
|21
|263-222
|94
|66,2
|3
|Сент-Луис Блюз
|72
|38
|2
|2
|3
|7
|20
|264-207
|94
|65,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|72
|34
|5
|2
|2
|3
|26
|236-210
|87
|60,4
|5
|Даллас Старз
|72
|27
|10
|4
|2
|2
|27
|214-217
|86
|59,7
|6
|Виннипег Джетс
|74
|28
|5
|2
|4
|7
|28
|230-232
|81
|54,7
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|72
|15
|5
|4
|2
|9
|37
|192-255
|59
|41,0
|8
|Аризона Койотс
|72
|16
|5
|1
|4
|1
|45
|179-265
|49
|34,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|72
|39
|3
|2
|1
|8
|19
|253-178
|97
|67,4
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|33
|5
|4
|1
|5
|25
|255-230
|90
|61,6
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|29
|5
|4
|4
|6
|26
|212-214
|86
|58,1
|4
|Вегас Голден Найтс
|73
|32
|4
|4
|1
|3
|29
|234-216
|84
|57,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|73
|29
|3
|3
|3
|7
|28
|212-206
|80
|54,8
|6
|Анахайм Дакс
|74
|20
|5
|4
|5
|7
|33
|208-242
|70
|47,3
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|71
|20
|7
|2
|2
|7
|33
|186-228
|67
|47,2
|8
|Сиэтл Кракен
|72
|20
|1
|2
|1
|5
|43
|186-250
|52
|36,1