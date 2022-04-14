Барселона - Айнтрахт Ф 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Айнтрахт Ф, которое состоится 14 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Оливер Гласнер
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Манчестер Юнайтед
|38
|27
|6
|5
|80-22
|87
|76,3
|2
|Челси
|38
|25
|10
|3
|65-26
|85
|74,6
|3
|Арсенал
|38
|24
|11
|3
|74-31
|83
|72,8
|4
|Ливерпуль
|38
|21
|13
|4
|67-28
|76
|66,7
|5
|Эвертон
|38
|19
|8
|11
|55-33
|65
|57,0
|6
|Астон Вилла
|38
|16
|12
|10
|71-51
|60
|52,6
|7
|Блэкберн Роверс
|38
|15
|13
|10
|50-48
|58
|50,9
|8
|Портсмут
|38
|16
|9
|13
|48-40
|57
|50,0
|9
|Манчестер Сити
|38
|15
|10
|13
|45-53
|55
|48,2
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|13
|10
|15
|42-50
|49
|43,0
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|38
|11
|13
|14
|66-61
|46
|40,4
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|11
|10
|17
|45-65
|43
|37,7
|13
|Мидлсбро
|38
|10
|12
|16
|43-53
|42
|36,8
|14
|Уиган Атлетик
|38
|10
|10
|18
|34-51
|40
|35,1
|15
|Сандерленд
|38
|11
|6
|21
|36-59
|39
|34,2
|16
|Болтон Уондерерс
|38
|9
|10
|19
|36-54
|37
|32,5
|17
|Фулхэм
|38
|8
|12
|18
|38-60
|36
|31,6
|18
|Рединг
|38
|10
|6
|22
|41-66
|36
|31,6
|19
|Бирмингем Сити
|38
|8
|11
|19
|46-62
|35
|30,7
|20
|Дерби Каунти
|38
|1
|8
|29
|20-89
|11
|9,6