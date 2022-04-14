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Барселона - Айнтрахт Ф 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
Барселона Айнтрахт Ф

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Айнтрахт Ф, которое состоится 14 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Австрия Оливер Гласнер
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1 Манчестер Юнайтед38276580-228776,3
2 Челси382510365-268574,6
3 Арсенал382411374-318372,8
4 Ливерпуль382113467-287666,7
5 Эвертон381981155-336557,0
6 Астон Вилла3816121071-516052,6
7 Блэкберн Роверс3815131050-485850,9
8 Портсмут381691348-405750,0
9 Манчестер Сити3815101345-535548,2
10 Вест Хэм Юнайтед3813101542-504943,0
11 Тоттенхэм Хотспур3811131466-614640,4
12 Ньюкасл Юнайтед3811101745-654337,7
13 Мидлсбро3810121643-534236,8
14 Уиган Атлетик3810101834-514035,1
15 Сандерленд381162136-593934,2
16 Болтон Уондерерс389101936-543732,5
17 Фулхэм388121838-603631,6
18 Рединг381062241-663631,6
19 Бирмингем Сити388111946-623530,7
20 Дерби Каунти38182920-89119,6

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