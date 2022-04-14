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ПАОК - Марсель 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК. Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч
ПАОК Марсель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Марсель, которое состоится 14 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тумба (Салоники, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
Румыния Рэзван Луческу
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
07.04.2022 Лига конференций 1/4 финала Марсель2 : 1ПАОК
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Мидтьюлланн (Дания)
ПАОК (Греция)
Мидтьюлланн
ПАОК
1 : 0
ПАОК
Мидтьюлланн
2 : 1 5 : 3
1
1
2
2
A02
 ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Маккаби Т-А (Израиль)
ПСВ Эйндховен
Маккаби Т-А
1 : 0
Маккаби Т-А
ПСВ Эйндховен
1 : 1
1
0
2
1
A03
 Фенербахче (Турция)
Славия П (Чехия)
Фенербахче
Славия П
2 : 3
Славия П
Фенербахче
3 : 2
0
2
4
6
A08
 Рапид В (Австрия)
Витесс (Нидерланды)
Рапид В
Витесс
2 : 1
Витесс
Рапид В
2 : 0
1
1
2
3
A06
 Селтик (Шотландия)
Будё-Глимт (Норвегия)
Селтик
Будё-Глимт
1 : 3
Будё-Глимт
Селтик
2 : 0
0
2
1
5
A05
 Лестер Сити (Англия)
Раннерс (Дания)
Лестер Сити
Раннерс
4 : 1
Раннерс
Лестер Сити
1 : 3
2
0
7
2
A01
 Марсель (Франция)
Карабах (Азербайджан)
Марсель
Карабах
3 : 1
Карабах
Марсель
0 : 3
2
0
6
1
A07
 Спарта П (Чехия)
Партизан (Сербия)
Спарта П
Партизан
0 : 1
Партизан
Спарта П
2 : 1
0
2
1
3
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B03
 ПАОК (Греция)
Гент (Бельгия)
ПАОК
Гент
1 : 0
Гент
ПАОК
1 : 2
2
0
3
1
B04
 Витесс (Нидерланды)
Рома (Италия)
Витесс
Рома
0 : 1
Рома
Витесс
1 : 1
0
1
1
2
B06
 Славия П (Чехия)
ЛАСК (Австрия)
Славия П
ЛАСК
4 : 1
ЛАСК
Славия П
4 : 3
1
1
7
5
B08
 Партизан (Сербия)
Фейеноорд (Нидерланды)
Партизан
Фейеноорд
2 : 5
Фейеноорд
Партизан
3 : 1
0
2
3
8
B01
 Марсель (Франция)
Базель (Швейцария)
Марсель
Базель
2 : 1
Базель
Марсель
1 : 2
2
0
4
2
B02
 Лестер Сити (Англия)
Ренн (Франция)
Лестер Сити
Ренн
2 : 0
Ренн
Лестер Сити
2 : 1
1
1
3
2
B05
 ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Копенгаген (Дания)
ПСВ Эйндховен
Копенгаген
4 : 4
Копенгаген
ПСВ Эйндховен
0 : 4
1
0
8
4
B07
 Будё-Глимт (Норвегия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Будё-Глимт
АЗ Алкмар
2 : 1
АЗ Алкмар
Будё-Глимт
2 : 2 ДВ
1
0
4
3
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF2
 Фейеноорд (Нидерланды)
Славия П (Чехия)
Фейеноорд
Славия П
3 : 3
Славия П
Фейеноорд
14.04
0
0
3
3
QF1
 Будё-Глимт (Норвегия)
Рома (Италия)
Будё-Глимт
Рома
2 : 1
Рома
Будё-Глимт
14.04
1
0
2
1
QF3
 Марсель (Франция)
ПАОК (Греция)
Марсель
ПАОК
2 : 1
ПАОК
Марсель
14.04
1
0
2
1
QF4
 Лестер Сити (Англия)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Лестер Сити
ПСВ Эйндховен
0 : 0
ПСВ Эйндховен
Лестер Сити
14.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 
 
28.04
 
 
05.05
0
0
0
0
SF2
 
 
28.04
 
 
05.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F1
25.05

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