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Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингз 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
14 апреля 2022, четверг. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 14 Апреля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 3Колорадо Эвеланш
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4Колорадо Эвеланш
14.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1Лос-Анджелес Кингз
13.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 0Лос-Анджелес Кингз
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Колорадо Эвеланш
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Колорадо Эвеланш
15.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Лос-Анджелес Кингз
13.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 0Лос-Анджелес Кингз
22.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Колорадо Эвеланш
20.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Колорадо Эвеланш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Флорида Пантерз73381134215305-21611075,3
3 Каролина Харрикейнз7442512618247-17710470,3
4 Торонто Мэйпл Лифс7340521520279-22610068,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс7439443321227-19110067,6
6 Калгари Флэймз7340321819258-1819967,8
7 Миннесота Уайлд7233754221268-2239666,7
8 Сент-Луис Блюз7339223720268-2099665,8
9 Тампа-Бэй Лайтнинг7333925321239-2059665,8
10 Бостон Брюинз7335822323229-1999565,1
11 Питтсбург Пингвинз7533637422247-2109563,3
12 Вашингтон Кэпиталз7332452822249-2129263,0
13 Эдмонтон Ойлерз7433541526256-2359060,8
14 Нэшвилл Предаторз7334622326237-2108961,0
15 Даллас Старз73281042227215-2178860,3
16 Лос-Анджелес Кингз7530544626217-2168858,7
17 Вегас Голден Найтс7432441429238-2218557,4
18 Ванкувер Кэнакс7429433728217-2108255,4
19 Виннипег Джетс7428524728230-2328154,7
20 Нью-Йорк Айлендерс7231126329200-2007753,5
21 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
22 Анахайм Дакс7520545833210-2457147,3
23 Сан-Хосе Шаркс7220722833186-2296847,2
24 Детройт Ред Уингз7317832835210-2816645,2
25 Баффало Сэйбрз7521333837208-2666543,3
26 Оттава Сенаторз7323312440197-2376041,1
27 Чикаго Блэкхоукс7315542938194-2605940,4
28 Нью-Джерси Дэвилз7318534241227-2715839,7
29 Филадельфия Флайерз7318414739190-2655739,0
30 Сиэтл Кракен7320121544189-2555235,6
31 Монреаль Канадиенс7314332942192-2795134,9
32 Аризона Койотс7316514146181-2714933,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз73381134215305-21611075,3
2 Каролина Харрикейнз7442512618247-17710470,3
3 Торонто Мэйпл Лифс7340521520279-22610068,5
4 Нью-Йорк Рейнджерс7439443321227-19110067,6
5 Тампа-Бэй Лайтнинг7333925321239-2059665,8
6 Бостон Брюинз7335822323229-1999565,1
7 Питтсбург Пингвинз7533637422247-2109563,3
8 Вашингтон Кэпиталз7332452822249-2129263,0
9 Нью-Йорк Айлендерс7231126329200-2007753,5
10 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
11 Детройт Ред Уингз7317832835210-2816645,2
12 Баффало Сэйбрз7521333837208-2666543,3
13 Оттава Сенаторз7323312440197-2376041,1
14 Нью-Джерси Дэвилз7318534241227-2715839,7
15 Филадельфия Флайерз7318414739190-2655739,0
16 Монреаль Канадиенс7314332942192-2795134,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Калгари Флэймз7340321819258-1819967,8
3 Миннесота Уайлд7233754221268-2239666,7
4 Сент-Луис Блюз7339223720268-2099665,8
5 Эдмонтон Ойлерз7433541526256-2359060,8
6 Нэшвилл Предаторз7334622326237-2108961,0
7 Даллас Старз73281042227215-2178860,3
8 Лос-Анджелес Кингз7530544626217-2168858,7
9 Вегас Голден Найтс7432441429238-2218557,4
10 Ванкувер Кэнакс7429433728217-2108255,4
11 Виннипег Джетс7428524728230-2328154,7
12 Анахайм Дакс7520545833210-2457147,3
13 Сан-Хосе Шаркс7220722833186-2296847,2
14 Чикаго Блэкхоукс7315542938194-2605940,4
15 Сиэтл Кракен7320121544189-2555235,6
16 Аризона Койотс7316514146181-2714933,6
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7442512618247-17710470,3
2 Нью-Йорк Рейнджерс7439443321227-19110067,6
3 Питтсбург Пингвинз7533637422247-2109563,3
4 Вашингтон Кэпиталз7332452822249-2129263,0
5 Нью-Йорк Айлендерс7231126329200-2007753,5
6 Коламбус Блю Джекетс7323742433235-2737450,7
7 Нью-Джерси Дэвилз7318534241227-2715839,7
8 Филадельфия Флайерз7318414739190-2655739,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз73381134215305-21611075,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7340521520279-22610068,5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг7333925321239-2059665,8
4 Бостон Брюинз7335822323229-1999565,1
5 Детройт Ред Уингз7317832835210-2816645,2
6 Баффало Сэйбрз7521333837208-2666543,3
7 Оттава Сенаторз7323312440197-2376041,1
8 Монреаль Канадиенс7314332942192-2795134,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7242641514275-19811076,4
2 Миннесота Уайлд7233754221268-2239666,7
3 Сент-Луис Блюз7339223720268-2099665,8
4 Нэшвилл Предаторз7334622326237-2108961,0
5 Даллас Старз73281042227215-2178860,3
6 Виннипег Джетс7428524728230-2328154,7
7 Чикаго Блэкхоукс7315542938194-2605940,4
8 Аризона Койотс7316514146181-2714933,6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7340321819258-1819967,8
2 Эдмонтон Ойлерз7433541526256-2359060,8
3 Лос-Анджелес Кингз7530544626217-2168858,7
4 Вегас Голден Найтс7432441429238-2218557,4
5 Ванкувер Кэнакс7429433728217-2108255,4
6 Анахайм Дакс7520545833210-2457147,3
7 Сан-Хосе Шаркс7220722833186-2296847,2
8 Сиэтл Кракен7320121544189-2555235,6

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