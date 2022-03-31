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Нью-Орлеан Пеликанс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 14.04.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
14 апреля 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Сан-Антонио Спёрс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 14 Апреля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
СШАГрег Попович
История личных встреч
27.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс103 : 107Сан-Антонио Спёрс
19.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс91 : 124Нью-Орлеан Пеликанс
13.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс114 : 124Сан-Антонио Спёрс
13.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс112 : 97Нью-Орлеан Пеликанс
25.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс108 : 110Сан-Антонио Спёрс
28.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс117 : 114Нью-Орлеан Пеликанс
28.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс98 : 95Сан-Антонио Спёрс
09.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс113 : 122Сан-Антонио Спёрс
23.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс117 : 121Сан-Антонио Спёрс
03.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс113 : 108Нью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8264189416-88011460,7800,0
2 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6838,0
3 Голден Стэйт Уорриорз8253299102-86481350,64611,0
4 Майами Хит8253299022-86571350,64611,0
5 Даллас Маверикс8252308858-85871340,63412,0
6 Милуоки Бакс8251319470-91951330,62213,0
7 Бостон Селтикс8251319164-85671330,62213,0
8 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,62213,0
9 Юта Джаз8249339316-88211310,59815,0
10 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,58516,0
11 Денвер Наггетс8248349243-90541300,58516,0
12 Чикаго Буллз8246369152-91841280,56118,0
13 Миннесота Тимбервулвз8246369507-92911280,56118,0
14 Бруклин Нетс8244389258-91941260,53720,0
15 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,53720,0
16 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52421,0
17 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52421,0
18 Лос-Анджелес Клипперс8242408890-88881240,51222,0
19 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45127,0
20 Нью-Орлеан Пеликанс8236468962-90431180,43928,0
21 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42729,0
22 Сан-Антонио Спёрс8234489279-92691160,41530,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс8233499192-94421150,40231,0
24 Сакраменто Кингз8230529045-94931120,36634,0
25 Портленд Трэйл Блэйзерс8227558711-94391090,32937,0
26 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30539,0
27 Оклахома-Сити Тандер8224588506-91701060,29340,0
28 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28041,0
29 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26842,0
30 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24444,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8253299022-86571350,6460,0
2 Милуоки Бакс8251319470-91951330,6222,0
3 Бостон Селтикс8251319164-85671330,6222,0
4 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,6222,0
5 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,5855,0
6 Чикаго Буллз8246369152-91841280,5617,0
7 Бруклин Нетс8244389258-91941260,5379,0
8 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,5379,0
9 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52410,0
10 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52410,0
11 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45116,0
12 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42718,0
13 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30528,0
14 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28030,0
15 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26831,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8264189416-88011460,7800,0
2 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6838,0
3 Голден Стэйт Уорриорз8253299102-86481350,64611,0
4 Даллас Маверикс8252308858-85871340,63412,0
5 Юта Джаз8249339316-88211310,59815,0
6 Денвер Наггетс8248349243-90541300,58516,0
7 Миннесота Тимбервулвз8246369507-92911280,56118,0
8 Лос-Анджелес Клипперс8242408890-88881240,51222,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс8236468962-90431180,43928,0
10 Сан-Антонио Спёрс8234489279-92691160,41530,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс8233499192-94421150,40231,0
12 Сакраменто Кингз8230529045-94931120,36634,0
13 Портленд Трэйл Блэйзерс8227558711-94391090,32937,0
14 Оклахома-Сити Тандер8224588506-91701060,29340,0
15 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24444,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8251319164-85671330,6220,0
2 Филадельфия Сиксерс8251319015-88011330,6220,0
3 Торонто Рэпторс8248348970-87821300,5853,0
4 Бруклин Нетс8244389258-91941260,5377,0
5 Нью-Йорк Никс8237458731-87411190,45114,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс8251319470-91951330,6220,0
2 Чикаго Буллз8246369152-91841280,5615,0
3 Кливленд Кавальерс8244388839-86651260,5377,0
4 Индиана Пэйсерс8225579140-94251070,30526,0
5 Детройт Пистонс8223598596-92291050,28028,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8253299022-86571350,6460,0
2 Атланта Хоукс8243399343-92151250,52410,0
3 Шарлотт Хорнетс8243399457-94211250,52410,0
4 Вашингтон Уизардс8235478907-91841170,42718,0
5 Орландо Мэджик8222608547-92031040,26831,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз8249339316-88211310,5980,0
2 Денвер Наггетс8248349243-90541300,5851,0
3 Миннесота Тимбервулвз8246369507-92911280,5613,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс8227558711-94391090,32922,0
5 Оклахома-Сити Тандер8224588506-91701060,29325,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8264189416-88011460,7800,0
2 Голден Стэйт Уорриорз8253299102-86481350,64611,0
3 Лос-Анджелес Клипперс8242408890-88881240,51222,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс8233499192-94421150,40231,0
5 Сакраменто Кингз8230529045-94931120,36634,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз8256269480-90141380,6830,0
2 Даллас Маверикс8252308858-85871340,6344,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс8236468962-90431180,43920,0
4 Сан-Антонио Спёрс8234489279-92691160,41522,0
5 Хьюстон Рокетс8220628997-96921020,24436,0

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