Нью-Орлеан Пеликанс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 14.04.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
14 апреля 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 14 Апреля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
|Грег Попович
История личных встреч
|27.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 107
|19.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 124
|13.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 124
|13.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 97
|25.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 110
|28.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 114
|28.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 95
|09.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 122
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 121
|03.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 108
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|82
|64
|18
|9416-8801
|146
|0,780
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|82
|56
|26
|9480-9014
|138
|0,683
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|82
|53
|29
|9102-8648
|135
|0,646
|11,0
|4
|Майами Хит
|82
|53
|29
|9022-8657
|135
|0,646
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|82
|52
|30
|8858-8587
|134
|0,634
|12,0
|6
|Милуоки Бакс
|82
|51
|31
|9470-9195
|133
|0,622
|13,0
|7
|Бостон Селтикс
|82
|51
|31
|9164-8567
|133
|0,622
|13,0
|8
|Филадельфия Сиксерс
|82
|51
|31
|9015-8801
|133
|0,622
|13,0
|9
|Юта Джаз
|82
|49
|33
|9316-8821
|131
|0,598
|15,0
|10
|Торонто Рэпторс
|82
|48
|34
|8970-8782
|130
|0,585
|16,0
|11
|Денвер Наггетс
|82
|48
|34
|9243-9054
|130
|0,585
|16,0
|12
|Чикаго Буллз
|82
|46
|36
|9152-9184
|128
|0,561
|18,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|82
|46
|36
|9507-9291
|128
|0,561
|18,0
|14
|Бруклин Нетс
|82
|44
|38
|9258-9194
|126
|0,537
|20,0
|15
|Кливленд Кавальерс
|82
|44
|38
|8839-8665
|126
|0,537
|20,0
|16
|Атланта Хоукс
|82
|43
|39
|9343-9215
|125
|0,524
|21,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|82
|43
|39
|9457-9421
|125
|0,524
|21,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|82
|42
|40
|8890-8888
|124
|0,512
|22,0
|19
|Нью-Йорк Никс
|82
|37
|45
|8731-8741
|119
|0,451
|27,0
|20
|Нью-Орлеан Пеликанс
|82
|36
|46
|8962-9043
|118
|0,439
|28,0
|21
|Вашингтон Уизардс
|82
|35
|47
|8907-9184
|117
|0,427
|29,0
|22
|Сан-Антонио Спёрс
|82
|34
|48
|9279-9269
|116
|0,415
|30,0
|23
|Лос-Анджелес Лейкерс
|82
|33
|49
|9192-9442
|115
|0,402
|31,0
|24
|Сакраменто Кингз
|82
|30
|52
|9045-9493
|112
|0,366
|34,0
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|82
|27
|55
|8711-9439
|109
|0,329
|37,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|82
|25
|57
|9140-9425
|107
|0,305
|39,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|82
|24
|58
|8506-9170
|106
|0,293
|40,0
|28
|Детройт Пистонс
|82
|23
|59
|8596-9229
|105
|0,280
|41,0
|29
|Орландо Мэджик
|82
|22
|60
|8547-9203
|104
|0,268
|42,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|82
|20
|62
|8997-9692
|102
|0,244
|44,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|82
|53
|29
|9022-8657
|135
|0,646
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|82
|51
|31
|9470-9195
|133
|0,622
|2,0
|3
|Бостон Селтикс
|82
|51
|31
|9164-8567
|133
|0,622
|2,0
|4
|Филадельфия Сиксерс
|82
|51
|31
|9015-8801
|133
|0,622
|2,0
|5
|Торонто Рэпторс
|82
|48
|34
|8970-8782
|130
|0,585
|5,0
|6
|Чикаго Буллз
|82
|46
|36
|9152-9184
|128
|0,561
|7,0
|7
|Бруклин Нетс
|82
|44
|38
|9258-9194
|126
|0,537
|9,0
|8
|Кливленд Кавальерс
|82
|44
|38
|8839-8665
|126
|0,537
|9,0
|9
|Атланта Хоукс
|82
|43
|39
|9343-9215
|125
|0,524
|10,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|82
|43
|39
|9457-9421
|125
|0,524
|10,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|82
|37
|45
|8731-8741
|119
|0,451
|16,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|82
|35
|47
|8907-9184
|117
|0,427
|18,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|82
|25
|57
|9140-9425
|107
|0,305
|28,0
|14
|Детройт Пистонс
|82
|23
|59
|8596-9229
|105
|0,280
|30,0
|15
|Орландо Мэджик
|82
|22
|60
|8547-9203
|104
|0,268
|31,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|82
|64
|18
|9416-8801
|146
|0,780
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|82
|56
|26
|9480-9014
|138
|0,683
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|82
|53
|29
|9102-8648
|135
|0,646
|11,0
|4
|Даллас Маверикс
|82
|52
|30
|8858-8587
|134
|0,634
|12,0
|5
|Юта Джаз
|82
|49
|33
|9316-8821
|131
|0,598
|15,0
|6
|Денвер Наггетс
|82
|48
|34
|9243-9054
|130
|0,585
|16,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|82
|46
|36
|9507-9291
|128
|0,561
|18,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|82
|42
|40
|8890-8888
|124
|0,512
|22,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|82
|36
|46
|8962-9043
|118
|0,439
|28,0
|10
|Сан-Антонио Спёрс
|82
|34
|48
|9279-9269
|116
|0,415
|30,0
|11
|Лос-Анджелес Лейкерс
|82
|33
|49
|9192-9442
|115
|0,402
|31,0
|12
|Сакраменто Кингз
|82
|30
|52
|9045-9493
|112
|0,366
|34,0
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|82
|27
|55
|8711-9439
|109
|0,329
|37,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|82
|24
|58
|8506-9170
|106
|0,293
|40,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|82
|20
|62
|8997-9692
|102
|0,244
|44,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|82
|51
|31
|9164-8567
|133
|0,622
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|82
|51
|31
|9015-8801
|133
|0,622
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|82
|48
|34
|8970-8782
|130
|0,585
|3,0
|4
|Бруклин Нетс
|82
|44
|38
|9258-9194
|126
|0,537
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|82
|37
|45
|8731-8741
|119
|0,451
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|82
|51
|31
|9470-9195
|133
|0,622
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|82
|46
|36
|9152-9184
|128
|0,561
|5,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|82
|44
|38
|8839-8665
|126
|0,537
|7,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|82
|25
|57
|9140-9425
|107
|0,305
|26,0
|5
|Детройт Пистонс
|82
|23
|59
|8596-9229
|105
|0,280
|28,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|82
|53
|29
|9022-8657
|135
|0,646
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|82
|43
|39
|9343-9215
|125
|0,524
|10,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|82
|43
|39
|9457-9421
|125
|0,524
|10,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|82
|35
|47
|8907-9184
|117
|0,427
|18,0
|5
|Орландо Мэджик
|82
|22
|60
|8547-9203
|104
|0,268
|31,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|82
|49
|33
|9316-8821
|131
|0,598
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|82
|48
|34
|9243-9054
|130
|0,585
|1,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|82
|46
|36
|9507-9291
|128
|0,561
|3,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|82
|27
|55
|8711-9439
|109
|0,329
|22,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|82
|24
|58
|8506-9170
|106
|0,293
|25,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|82
|64
|18
|9416-8801
|146
|0,780
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|82
|53
|29
|9102-8648
|135
|0,646
|11,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|82
|42
|40
|8890-8888
|124
|0,512
|22,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|82
|33
|49
|9192-9442
|115
|0,402
|31,0
|5
|Сакраменто Кингз
|82
|30
|52
|9045-9493
|112
|0,366
|34,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|82
|56
|26
|9480-9014
|138
|0,683
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|82
|52
|30
|8858-8587
|134
|0,634
|4,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|82
|36
|46
|8962-9043
|118
|0,439
|20,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|82
|34
|48
|9279-9269
|116
|0,415
|22,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|82
|20
|62
|8997-9692
|102
|0,244
|36,0