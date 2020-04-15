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Динамо М - Ахмат 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
15 апреля 2022, пятница. 19:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 25-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Динамо М Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ахмат2 : 1Динамо М
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ахмат1 : 2Динамо М
21.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Динамо М1 : 0Ахмат
13.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ахмат2 : 3Динамо М
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Динамо М1 : 1Ахмат
27.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Динамо М0 : 0Ахмат
28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат0 : 0Динамо М
22.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2018 Динамо М3 : 2Ахмат
18.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М1 : 1Ахмат
29.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Ахмат2 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Динамо» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит24157255-235272,2
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М24154543-244968,1
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА24134736-244359,7
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи24133837-254258,3
5 Краснодар23116635-223956,5
6 Локомотив М23107633-293753,6
7 Крылья Советов24105930-263548,6
8 Ахмат241021229-323244,4
9 Спартак М24861027-323041,7
10 Ростов24771039-412838,9
11 Нижний Новгород24761122-342737,5
12 Рубин24741331-432534,7
13
Стыковая зона
Химки24591026-412433,3
14
Стыковая зона
Урал24491115-252129,2
15
Зона вылета
Уфа24491122-342129,2
16
Зона вылета
Арсенал24561324-492129,2

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