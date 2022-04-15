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Милан - Дженоа 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
15 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Италия - Серия А, 33-й тур
Милан Дженоа

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Дженоа, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Германия Александер Блессин
История личных встреч
13.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Милан3 : 1 ДВДженоа
01.12.2021 Италия - Серия А Тур 15 Дженоа0 : 3Милан
18.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Милан2 : 1Дженоа
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа2 : 2Милан
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Милан1 : 2Дженоа
05.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа1 : 2Милан
21.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Дженоа0 : 2Милан
31.10.2018 Италия - Серия А Тур 1 Милан2 : 1Дженоа
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа0 : 1Милан
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Милан0 : 0Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан32208456-296870,8
2
Лига чемпионов
Интер М31199365-246671,0
3
Лига чемпионов
Наполи32206658-266668,8
4
Лига чемпионов
Ювентус32188649-286264,6
5
Лига Европы
Рома32176953-365759,4
6
Лига Европы
Лацио32167964-475557,3
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина311651052-405357,0
8 Аталанта31149853-365154,8
9 Сассуоло3212101058-524647,9
10 Верона321291156-494546,9
11 Торино311091235-303941,9
12 Болонья311071434-443739,8
13 Удинезе308121043-483640,0
14 Эмполи328101441-563435,4
15 Специя32961732-543334,4
16 Сампдория32851939-542930,2
17 Кальяри325101730-612526,0
18
Зона вылета
Венеция31571926-572223,7
19
Зона вылета
Дженоа322161424-522222,9
20
Зона вылета
Салернитана30372023-681617,8

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