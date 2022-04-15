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Ренн - Монако 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 32-й тур
Ренн Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монако, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
22.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако2 : 1Ренн
16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако2 : 1Ренн
19.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Ренн2 : 1Монако
20.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Монако3 : 2Ренн
01.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Ренн2 : 2Монако
09.01.2019 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Монако1 : 1 8 : 7Ренн
07.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 9 Монако1 : 2Ренн
04.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 Ренн1 : 1Монако
20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако2 : 1Ренн
20.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 38 Ренн2 : 3Монако
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ31225470-297176,3
2
Лига чемпионов
Марсель31178651-295963,4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн31175967-315660,2
4
Лига Европы
Страсбург311410752-335255,9
5
Квалификация Лиги конференций
Ницца31157940-2751-155,9
6 Монако31148947-325053,8
7 Лилль311212739-364851,6
8 Ланс311381048-404750,5
9 Нант311371140-344649,5
10 Лион311211844-4046-150,5
11 Монпелье311251444-444144,1
12 Брест311091239-453941,9
13 Реймс318121134-353638,7
14 Анже31891435-453335,5
15 Труа31881529-443234,4
16 Лорьян317101431-503133,3
17 Клермон31771731-602830,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен31691633-612729,0
19
Зона вылета
Бордо315111541-712628,0
20
Зона вылета
Метц314111628-572324,7

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