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Дерби Каунти - Фулхэм 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
15 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Дерби Каунти Фулхэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Фулхэм, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Англия Уэйн Марк Руни
Португалия Марку Силва
История личных встреч
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Фулхэм0 : 0Дерби Каунти
21.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Дерби Каунти1 : 1Фулхэм
26.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Фулхэм3 : 0Дерби Каунти
14.05.2018 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Фулхэм2 : 0Дерби Каунти
11.05.2018 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Дерби Каунти1 : 0Фулхэм
03.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Дерби Каунти1 : 2Фулхэм
18.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Фулхэм1 : 1Дерби Каунти
04.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Дерби Каунти4 : 2Фулхэм
17.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Фулхэм2 : 2Дерби Каунти
06.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Фулхэм1 : 1Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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