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Сток Сити - Бристоль Сити 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
15 апреля 2022, пятница. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Сток Сити Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Бристоль Сити, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Северная Ирландия Майкл О'Нил
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Бристоль Сити1 : 0Сток Сити
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Бристоль Сити0 : 2Сток Сити
20.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Сток Сити0 : 2Бристоль Сити
15.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Бристоль Сити1 : 1Сток Сити
14.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Сток Сити1 : 2Бристоль Сити
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Сток Сити0 : 2Бристоль Сити
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Бристоль Сити0 : 1Сток Сити
19.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Бристоль Сити2 : 0Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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