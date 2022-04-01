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Престон Норт Энд - Миллуолл 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
15 апреля 2022, пятница. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Престон Норт Энд Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Миллуолл, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Англия Райан Лоу
Англия Гари Роуэтт
История личных встреч
01.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Миллуолл0 : 0Престон Норт Энд
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Миллуолл2 : 1Престон Норт Энд
28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Престон Норт Энд0 : 2Миллуолл
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Престон Норт Энд0 : 1Миллуолл
03.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Миллуолл1 : 0Престон Норт Энд
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Миллуолл1 : 3Престон Норт Энд
15.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Престон Норт Энд3 : 2Миллуолл
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Миллуолл1 : 1Престон Норт Энд
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Престон Норт Энд0 : 0Миллуолл
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Миллуолл1 : 0Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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