Шеффилд Юнайтед - Рединг 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
15 апреля 2022, пятница. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Рединг, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Рединг
Рединг
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|23.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|0 : 1
|03.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|16.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|4 : 0
|08.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|0 : 2
|27.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|1 : 3
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|2 : 1
|26.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|20.01.2007
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 1
|16.09.2006
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|40
|83
| 2
Повышение
|Борнмут
|39
|73
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|41
|69
| 4
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|39
|67
| 5
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|41
|65
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|41
|65
|7
|Блэкберн Роверс
|41
|63
|8
|Мидлсбро
|40
|62
|9
|Миллуолл
|41
|61
|10
|Ковентри Сити
|41
|59
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|41
|59
|12
|Вест Бромвич Альбион
|41
|57
|13
|Престон Норт Энд
|41
|57
|14
|Суонси Сити
|40
|57
|15
|Сток Сити
|41
|55
|16
|Блэкпул
|40
|53
|17
|Кардифф Сити
|40
|49
|18
|Бирмингем Сити
|41
|45
|19
|Бристоль Сити
|41
|45
|20
|Халл Сити
|41
|44
|21
|Рединг
|41
|37
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|40
|29
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|41
|28
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|41
|28