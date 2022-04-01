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Шеффилд Юнайтед - Рединг 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
15 апреля 2022, пятница. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Шеффилд Юнайтед Рединг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Рединг, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Рединг
Рединг
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
23.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Рединг0 : 1Шеффилд Юнайтед
03.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Рединг1 : 2 ДВШеффилд Юнайтед
16.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Шеффилд Юнайтед4 : 0Рединг
08.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Рединг0 : 2Шеффилд Юнайтед
27.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Рединг1 : 3Шеффилд Юнайтед
21.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Шеффилд Юнайтед2 : 1Рединг
26.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Рединг4 : 0Шеффилд Юнайтед
20.01.2007 Англия - Премьер-лига Тур 24 Рединг3 : 1Шеффилд Юнайтед
16.09.2006 Англия - Премьер-лига Тур 5 Шеффилд Юнайтед1 : 2Рединг
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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