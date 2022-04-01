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Суонси Сити - Барнсли 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
15 апреля 2022, пятница. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Суонси Сити Барнсли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Барнсли, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Швеция Поя Асбаги
История личных встреч
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Барнсли0 : 2Суонси Сити
22.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Суонси Сити1 : 1Барнсли
17.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Барнсли0 : 1Суонси Сити
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Барнсли0 : 2Суонси Сити
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Суонси Сити2 : 0Барнсли
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Суонси Сити0 : 0Барнсли
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Барнсли1 : 1Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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