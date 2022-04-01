Свернуть список

Халл Сити - Кардифф Сити 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
15 апреля 2022, пятница. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Халл Сити Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Кардифф Сити, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Грузия Шота Арвеладзе
Уэльс Стив Морисон
История личных встреч
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Кардифф Сити0 : 1Халл Сити
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Кардифф Сити3 : 0Халл Сити
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Халл Сити2 : 2Кардифф Сити
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Халл Сити0 : 2Кардифф Сити
16.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Кардифф Сити1 : 0Халл Сити
13.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Халл Сити2 : 0Кардифф Сити
15.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Кардифф Сити0 : 2Халл Сити
22.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 27 Кардифф Сити0 : 4Халл Сити
14.09.2013 Англия - Премьер-лига Тур 4 Халл Сити1 : 1Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close