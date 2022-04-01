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Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
15 апреля 2022, пятница. 19:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Хаддерсфилд Таун Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Англия Марк Уорбертон
История личных встреч
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Хаддерсфилд Таун
13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Хаддерсфилд Таун
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Хаддерсфилд Таун2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
08.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Хаддерсфилд Таун2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Хаддерсфилд Таун
11.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Хаддерсфилд Таун
17.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Хаддерсфилд Таун2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
28.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Хаддерсфилд Таун
29.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Хаддерсфилд Таун0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
18.01.2014 Англия - Чемпионшип Тур 26 Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Хаддерсфилд Таун
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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