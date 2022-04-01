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Борнмут - Мидлсбро 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
15 апреля 2022, пятница. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Борнмут Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Мидлсбро, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
18.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Мидлсбро1 : 0Борнмут
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Борнмут3 : 1Мидлсбро
19.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Мидлсбро1 : 1Борнмут
24.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Борнмут3 : 1Мидлсбро
22.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Борнмут4 : 0Мидлсбро
29.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 10 Мидлсбро2 : 0Борнмут
21.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Борнмут3 : 0Мидлсбро
08.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Мидлсбро0 : 0Борнмут
15.03.2014 Англия - Чемпионшип Тур 36 Борнмут0 : 0Мидлсбро
21.09.2013 Англия - Чемпионшип Тур 8 Мидлсбро3 : 3Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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