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Питерборо Юнайтед - Блэкберн Роверс 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия), вместимость: 15315
15 апреля 2022, пятница. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Питерборо Юнайтед Блэкберн Роверс

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Питерборо Юнайтед - Блэкберн Роверс, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Северная Ирландия Грант Макканн
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Блэкберн Роверс4 : 0Питерборо Юнайтед
19.04.2018 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 44 Блэкберн Роверс3 : 1Питерборо Юнайтед
09.12.2017 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 21 Питерборо Юнайтед2 : 3Блэкберн Роверс
27.10.2009 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Блэкберн Роверс5 : 2Питерборо Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм40 83
2
Повышение
Борнмут39 73
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун41 69
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест39 67
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун41 65
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед41 65
7 Блэкберн Роверс41 63
8 Мидлсбро40 62
9 Миллуолл41 61
10 Ковентри Сити41 59
11 Куинз Парк Рейнджерс41 59
12 Вест Бромвич Альбион41 57
13 Престон Норт Энд41 57
14 Суонси Сити40 57
15 Сток Сити41 55
16 Блэкпул40 53
17 Кардифф Сити40 49
18 Бирмингем Сити41 45
19 Бристоль Сити41 45
20 Халл Сити41 44
21 Рединг41 37
22
Зона вылета
Барнсли40 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти41 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед41 28

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