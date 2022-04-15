Свернуть список

Слуцк - Минск 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
15 апреля 2022, пятница. 17:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Слуцк Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Минск, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Минск
Минск
Главные тренеры
Беларусь Александр Вячеславович Бразевич
Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
История личных встреч
25.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Минск2 : 1Слуцк
16.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Слуцк2 : 2Минск
16.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Слуцк2 : 1Минск
01.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Минск1 : 0Слуцк
01.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Минск1 : 0Слуцк
23.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Слуцк1 : 0Минск
22.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Слуцк0 : 1Минск
11.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Минск0 : 2Слуцк
10.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Минск1 : 1Слуцк
06.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Слуцк2 : 0Минск
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ33009-09100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ32107-3777,8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман32104-1777,8
4 Динамо Мн32104-2777,8
5 Гомель32015-5666,7
6 Шахтёр С31206-2555,6
7 Слуцк31203-2555,6
8 Минск31112-2444,4
9 Славия-Мозырь31023-5333,3
10 Динамо-Брест30214-5222,2
11 Ислочь30214-5222,2
12 Арсенал30212-3222,2
13 Витебск30212-4222,2
14
Стыковая зона
Белшина30122-6111,1
15
Зона вылета
Днепр М30120-7111,1
16
Зона вылета
Рух00000-000,0
17 Торпедо-БелАЗ30031-600,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close