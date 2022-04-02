Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
15 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз, которое состоится 15 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|24.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|73
|43
|6
|4
|1
|5
|14
|284-201
|112
|76,7
|2
|Флорида Пантерз
|73
|38
|11
|3
|4
|2
|15
|305-216
|110
|75,3
|3
|Каролина Харрикейнз
|74
|42
|5
|1
|2
|6
|18
|247-177
|104
|70,3
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|40
|4
|4
|3
|3
|21
|231-191
|102
|68,0
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|40
|5
|2
|1
|5
|20
|279-226
|100
|68,5
|6
|Калгари Флэймз
|73
|40
|3
|2
|1
|8
|19
|258-181
|99
|67,8
|7
|Миннесота Уайлд
|72
|33
|7
|5
|4
|2
|21
|268-223
|96
|66,7
|8
|Сент-Луис Блюз
|73
|39
|2
|2
|3
|7
|20
|268-209
|96
|65,8
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|33
|9
|2
|5
|3
|21
|239-205
|96
|65,8
|10
|Бостон Брюинз
|73
|35
|8
|2
|2
|3
|23
|229-199
|95
|65,1
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|33
|6
|3
|7
|4
|22
|247-210
|95
|63,3
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|32
|4
|5
|2
|8
|22
|249-212
|92
|63,0
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|33
|5
|4
|1
|5
|26
|256-235
|90
|60,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|73
|34
|6
|2
|2
|3
|26
|237-210
|89
|61,0
|15
|Даллас Старз
|73
|28
|10
|4
|2
|2
|27
|215-217
|88
|60,3
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|76
|30
|5
|4
|4
|6
|27
|220-225
|88
|57,9
|17
|Вегас Голден Найтс
|74
|32
|4
|4
|1
|4
|29
|238-221
|85
|57,4
|18
|Ванкувер Кэнакс
|74
|29
|4
|3
|3
|7
|28
|217-210
|82
|55,4
|19
|Виннипег Джетс
|74
|28
|5
|2
|4
|7
|28
|230-232
|81
|54,7
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|31
|1
|2
|6
|3
|29
|200-200
|77
|53,5
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|24
|7
|4
|2
|4
|33
|240-274
|76
|51,4
|22
|Анахайм Дакс
|75
|20
|5
|4
|5
|8
|33
|210-245
|71
|47,3
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|20
|7
|2
|2
|8
|33
|186-229
|68
|47,2
|24
|Детройт Ред Уингз
|73
|17
|8
|3
|2
|8
|35
|210-281
|66
|45,2
|25
|Баффало Сэйбрз
|75
|21
|3
|3
|3
|8
|37
|208-266
|65
|43,3
|26
|Оттава Сенаторз
|73
|23
|3
|1
|2
|4
|40
|197-237
|60
|41,1
|27
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|15
|5
|4
|2
|9
|38
|194-260
|59
|40,4
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|18
|5
|3
|4
|2
|41
|227-271
|58
|39,7
|29
|Филадельфия Флайерз
|74
|18
|4
|1
|4
|7
|40
|190-269
|57
|38,5
|30
|Сиэтл Кракен
|73
|20
|1
|2
|1
|5
|44
|189-255
|52
|35,6
|31
|Монреаль Канадиенс
|74
|14
|3
|3
|2
|9
|43
|193-284
|51
|34,5
|32
|Аризона Койотс
|73
|16
|5
|1
|4
|1
|46
|181-271
|49
|33,6
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|73
|38
|11
|3
|4
|2
|15
|305-216
|110
|75,3
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|42
|5
|1
|2
|6
|18
|247-177
|104
|70,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|40
|4
|4
|3
|3
|21
|231-191
|102
|68,0
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|40
|5
|2
|1
|5
|20
|279-226
|100
|68,5
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|33
|9
|2
|5
|3
|21
|239-205
|96
|65,8
|6
|Бостон Брюинз
|73
|35
|8
|2
|2
|3
|23
|229-199
|95
|65,1
|7
|Питтсбург Пингвинз
|75
|33
|6
|3
|7
|4
|22
|247-210
|95
|63,3
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|32
|4
|5
|2
|8
|22
|249-212
|92
|63,0
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|31
|1
|2
|6
|3
|29
|200-200
|77
|53,5
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|24
|7
|4
|2
|4
|33
|240-274
|76
|51,4
|11
|Детройт Ред Уингз
|73
|17
|8
|3
|2
|8
|35
|210-281
|66
|45,2
|12
|Баффало Сэйбрз
|75
|21
|3
|3
|3
|8
|37
|208-266
|65
|43,3
|13
|Оттава Сенаторз
|73
|23
|3
|1
|2
|4
|40
|197-237
|60
|41,1
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|18
|5
|3
|4
|2
|41
|227-271
|58
|39,7
|15
|Филадельфия Флайерз
|74
|18
|4
|1
|4
|7
|40
|190-269
|57
|38,5
|16
|Монреаль Канадиенс
|74
|14
|3
|3
|2
|9
|43
|193-284
|51
|34,5
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|73
|43
|6
|4
|1
|5
|14
|284-201
|112
|76,7
|2
|Калгари Флэймз
|73
|40
|3
|2
|1
|8
|19
|258-181
|99
|67,8
|3
|Миннесота Уайлд
|72
|33
|7
|5
|4
|2
|21
|268-223
|96
|66,7
|4
|Сент-Луис Блюз
|73
|39
|2
|2
|3
|7
|20
|268-209
|96
|65,8
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|33
|5
|4
|1
|5
|26
|256-235
|90
|60,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|73
|34
|6
|2
|2
|3
|26
|237-210
|89
|61,0
|7
|Даллас Старз
|73
|28
|10
|4
|2
|2
|27
|215-217
|88
|60,3
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|76
|30
|5
|4
|4
|6
|27
|220-225
|88
|57,9
|9
|Вегас Голден Найтс
|74
|32
|4
|4
|1
|4
|29
|238-221
|85
|57,4
|10
|Ванкувер Кэнакс
|74
|29
|4
|3
|3
|7
|28
|217-210
|82
|55,4
|11
|Виннипег Джетс
|74
|28
|5
|2
|4
|7
|28
|230-232
|81
|54,7
|12
|Анахайм Дакс
|75
|20
|5
|4
|5
|8
|33
|210-245
|71
|47,3
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|20
|7
|2
|2
|8
|33
|186-229
|68
|47,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|15
|5
|4
|2
|9
|38
|194-260
|59
|40,4
|15
|Сиэтл Кракен
|73
|20
|1
|2
|1
|5
|44
|189-255
|52
|35,6
|16
|Аризона Койотс
|73
|16
|5
|1
|4
|1
|46
|181-271
|49
|33,6
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|74
|42
|5
|1
|2
|6
|18
|247-177
|104
|70,3
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|40
|4
|4
|3
|3
|21
|231-191
|102
|68,0
|3
|Питтсбург Пингвинз
|75
|33
|6
|3
|7
|4
|22
|247-210
|95
|63,3
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|32
|4
|5
|2
|8
|22
|249-212
|92
|63,0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|31
|1
|2
|6
|3
|29
|200-200
|77
|53,5
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|24
|7
|4
|2
|4
|33
|240-274
|76
|51,4
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|18
|5
|3
|4
|2
|41
|227-271
|58
|39,7
|8
|Филадельфия Флайерз
|74
|18
|4
|1
|4
|7
|40
|190-269
|57
|38,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|73
|38
|11
|3
|4
|2
|15
|305-216
|110
|75,3
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|40
|5
|2
|1
|5
|20
|279-226
|100
|68,5
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|33
|9
|2
|5
|3
|21
|239-205
|96
|65,8
|4
|Бостон Брюинз
|73
|35
|8
|2
|2
|3
|23
|229-199
|95
|65,1
|5
|Детройт Ред Уингз
|73
|17
|8
|3
|2
|8
|35
|210-281
|66
|45,2
|6
|Баффало Сэйбрз
|75
|21
|3
|3
|3
|8
|37
|208-266
|65
|43,3
|7
|Оттава Сенаторз
|73
|23
|3
|1
|2
|4
|40
|197-237
|60
|41,1
|8
|Монреаль Канадиенс
|74
|14
|3
|3
|2
|9
|43
|193-284
|51
|34,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|73
|43
|6
|4
|1
|5
|14
|284-201
|112
|76,7
|2
|Миннесота Уайлд
|72
|33
|7
|5
|4
|2
|21
|268-223
|96
|66,7
|3
|Сент-Луис Блюз
|73
|39
|2
|2
|3
|7
|20
|268-209
|96
|65,8
|4
|Нэшвилл Предаторз
|73
|34
|6
|2
|2
|3
|26
|237-210
|89
|61,0
|5
|Даллас Старз
|73
|28
|10
|4
|2
|2
|27
|215-217
|88
|60,3
|6
|Виннипег Джетс
|74
|28
|5
|2
|4
|7
|28
|230-232
|81
|54,7
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|15
|5
|4
|2
|9
|38
|194-260
|59
|40,4
|8
|Аризона Койотс
|73
|16
|5
|1
|4
|1
|46
|181-271
|49
|33,6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|73
|40
|3
|2
|1
|8
|19
|258-181
|99
|67,8
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|33
|5
|4
|1
|5
|26
|256-235
|90
|60,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|76
|30
|5
|4
|4
|6
|27
|220-225
|88
|57,9
|4
|Вегас Голден Найтс
|74
|32
|4
|4
|1
|4
|29
|238-221
|85
|57,4
|5
|Ванкувер Кэнакс
|74
|29
|4
|3
|3
|7
|28
|217-210
|82
|55,4
|6
|Анахайм Дакс
|75
|20
|5
|4
|5
|8
|33
|210-245
|71
|47,3
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|20
|7
|2
|2
|8
|33
|186-229
|68
|47,2
|8
|Сиэтл Кракен
|73
|20
|1
|2
|1
|5
|44
|189-255
|52
|35,6