Свернуть список

Уфа - ЦСКА 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
16 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 25-й тур
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
Уфа ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - ЦСКА, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 ЦСКА1 : 0Уфа
01.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 ЦСКА1 : 1Уфа
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Уфа0 : 1ЦСКА
15.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 ЦСКА0 : 0Уфа
22.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ЦСКА3 : 0Уфа
30.10.2019 Кубок России 1/8 финала ЦСКА1 : 0Уфа
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 1ЦСКА
31.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА2 : 2Уфа
23.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2019 ЦСКА2 : 1Уфа
15.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Уфа0 : 3ЦСКА
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Уфа» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит24157255-235272,2
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М24154543-244968,1
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА24134736-244359,7
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи24133837-254258,3
5 Краснодар23116635-223956,5
6 Локомотив М23107633-293753,6
7 Крылья Советов24105930-263548,6
8 Ахмат241021229-323244,4
9 Спартак М24861027-323041,7
10 Ростов24771039-412838,9
11 Нижний Новгород24761122-342737,5
12 Рубин24741331-432534,7
13
Стыковая зона
Химки24591026-412433,3
14
Стыковая зона
Урал24491115-252129,2
15
Зона вылета
Уфа24491122-342129,2
16
Зона вылета
Арсенал24561324-492129,2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close