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Зенит - Урал 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
16 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 25-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Зенит Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Урал, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал0 : 0Зенит
27.01.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Зенит3 : 2Урал
05.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Зенит5 : 1Урал
19.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Урал1 : 1Зенит
14.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Зенит7 : 1Урал
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Урал1 : 3Зенит
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Урал0 : 1Зенит
19.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Зенит4 : 1Урал
02.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит2 : 1Урал
09.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Урал1 : 1Зенит
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Зенит» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит24157255-235272,2
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М24154543-244968,1
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА24134736-244359,7
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи24133837-254258,3
5 Краснодар23116635-223956,5
6 Локомотив М23107633-293753,6
7 Крылья Советов24105930-263548,6
8 Ахмат241021229-323244,4
9 Спартак М24861027-323041,7
10 Ростов24771039-412838,9
11 Нижний Новгород24761122-342737,5
12 Рубин24741331-432534,7
13
Стыковая зона
Химки24591026-412433,3
14
Стыковая зона
Урал24491115-252129,2
15
Зона вылета
Уфа24491122-342129,2
16
Зона вылета
Арсенал24561324-492129,2

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