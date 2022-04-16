Зенит - Урал 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
16 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 25-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Урал, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0
|27.01.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|05.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|5 : 1
|19.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|7 : 1
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 3
|02.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|19.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|4 : 1
|02.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 1
|09.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Зенит» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|72,2
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|68,1
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|59,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|58,3
|5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|56,5
|6
|Локомотив М
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|53,6
|7
|Крылья Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|48,6
|8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|44,4
|9
|Спартак М
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|41,7
|10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|38,9
|11
|Нижний Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|37,5
|12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|34,7
| 13
Стыковая зона
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|29,2
| 15
Зона вылета
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|29,2
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|29,2