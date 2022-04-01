Спартак М - Рубин 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 апреля 2022, суббота. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 25-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Рубин, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
|24.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|14.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|0 : 4
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 2
|20.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 2
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 2
|19.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 0
|29.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|1 : 1
|29.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 1
|17.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 2
|09.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Спартак» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|72,2
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|68,1
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|59,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|58,3
|5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|56,5
|6
|Локомотив М
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|53,6
|7
|Крылья Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|48,6
|8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|44,4
|9
|Спартак М
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|41,7
|10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|38,9
|11
|Нижний Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|37,5
|12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|34,7
| 13
Стыковая зона
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|29,2
| 15
Зона вылета
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|29,2
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|29,2