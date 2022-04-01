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Тоттенхэм - Брайтон 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
16 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
16.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 16 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Тоттенхэм Хотспур
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
31.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Тоттенхэм Хотспур
23.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Тоттенхэм Хотспур
17.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити31235372-207479,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль31227279-227378,5
3
Лига чемпионов
Челси30188464-236268,9
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур311831056-375761,3
5
Лига Европы
Арсенал301731045-365460,0
6 Вест Хэм Юнайтед321561151-425153,1
7 Манчестер Юнайтед31149849-425154,8
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Лестер Сити291171145-484046,0
10 Кристал Пэлас318131043-403739,8
11 Брайтон энд Хоув Альбион318131028-373739,8
12 Астон Вилла311131742-463638,7
13 Брентфорд321061639-483637,5
14 Саутгемптон318121137-523638,7
15 Ньюкасл Юнайтед318101334-543436,6
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон30841833-522831,1
18
Зона вылета
Бёрнли304121425-442426,7
19
Зона вылета
Уотфорд31642129-602223,7
20
Зона вылета
Норвич Сити31562020-632122,6

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