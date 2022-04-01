Свернуть список

Уотфорд - Брентфорд 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
16 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Уотфорд Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Брентфорд, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Дания Томас Франк
История личных встреч
10.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Брентфорд2 : 1Уотфорд
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Брентфорд2 : 0Уотфорд
15.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Уотфорд1 : 1Брентфорд
10.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Брентфорд1 : 2Уотфорд
30.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Уотфорд2 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити31235372-207479,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль31227279-227378,5
3
Лига чемпионов
Челси30188464-236268,9
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур311831056-375761,3
5
Лига Европы
Арсенал301731045-365460,0
6 Вест Хэм Юнайтед321561151-425153,1
7 Манчестер Юнайтед31149849-425154,8
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Лестер Сити291171145-484046,0
10 Кристал Пэлас318131043-403739,8
11 Брайтон энд Хоув Альбион318131028-373739,8
12 Астон Вилла311131742-463638,7
13 Брентфорд321061639-483637,5
14 Саутгемптон318121137-523638,7
15 Ньюкасл Юнайтед318101334-543436,6
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон30841833-522831,1
18
Зона вылета
Бёрнли304121425-442426,7
19
Зона вылета
Уотфорд31642129-602223,7
20
Зона вылета
Норвич Сити31562020-632122,6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close