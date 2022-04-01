Уотфорд - Брентфорд 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
16 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Брентфорд, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Томас Франк
История личных встреч
|10.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 1
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 0
|15.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 1
|10.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 2
|30.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|79,6
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|78,5
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|68,9
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|18
|3
|10
|56-37
|57
|61,3
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|30
|17
|3
|10
|45-36
|54
|60,0
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|15
|6
|11
|51-42
|51
|53,1
|7
|Манчестер Юнайтед
|31
|14
|9
|8
|49-42
|51
|54,8
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|51,0
|9
|Лестер Сити
|29
|11
|7
|11
|45-48
|40
|46,0
|10
|Кристал Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|39,8
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|8
|13
|10
|28-37
|37
|39,8
|12
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|38,7
|13
|Брентфорд
|32
|10
|6
|16
|39-48
|36
|37,5
|14
|Саутгемптон
|31
|8
|12
|11
|37-52
|36
|38,7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|36,6
|16
|Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|34,4
|17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|31,1
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|4
|12
|14
|25-44
|24
|26,7
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|31
|6
|4
|21
|29-60
|22
|23,7
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|31
|5
|6
|20
|20-63
|21
|22,6