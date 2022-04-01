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Манчестер Юнайтед - Норвич 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
16 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Манчестер Юнайтед Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Англия Дин Смит
История личных встреч
11.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Норвич Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
27.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Норвич Сити1 : 2 ДВМанчестер Юнайтед
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Норвич Сити1 : 3Манчестер Юнайтед
07.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 37 Норвич Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
19.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед1 : 2Норвич Сити
26.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
28.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 19 Норвич Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
29.10.2013 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
02.03.2013 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити31235372-207479,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль31227279-227378,5
3
Лига чемпионов
Челси30188464-236268,9
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур311831056-375761,3
5
Лига Европы
Арсенал301731045-365460,0
6 Вест Хэм Юнайтед321561151-425153,1
7 Манчестер Юнайтед31149849-425154,8
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Лестер Сити291171145-484046,0
10 Кристал Пэлас318131043-403739,8
11 Брайтон энд Хоув Альбион318131028-373739,8
12 Астон Вилла311131742-463638,7
13 Брентфорд321061639-483637,5
14 Саутгемптон318121137-523638,7
15 Ньюкасл Юнайтед318101334-543436,6
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон30841833-522831,1
18
Зона вылета
Бёрнли304121425-442426,7
19
Зона вылета
Уотфорд31642129-602223,7
20
Зона вылета
Норвич Сити31562020-632122,6

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