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Алавес - Райо Вальекано 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
16 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК. Испания - Примера, 32-й тур
Алавес Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Райо Вальекано, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Хулио Веласкес
Испания Андони Ираола
История личных встреч
18.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Райо Вальекано2 : 0Алавес
28.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Алавес0 : 1Райо Вальекано
22.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Райо Вальекано1 : 5Алавес
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид31226363-267277,4
2
Лига чемпионов
Барселона30179460-316066,7
3
Лига чемпионов
Севилья311612344-226064,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М31176857-385761,3
5
Лига Европы
Бетис31175956-375660,2
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад31159732-305458,1
7 Вильярреал311210949-304649,5
8 Атлетик Б311112836-304548,4
9 Валенсия311012943-444245,2
10 Осасуна311181231-404144,1
11 Эспаньол311091236-423941,9
12 Сельта31991334-353638,7
13 Райо Вальекано30971432-373437,8
14 Хетафе317111328-353234,4
15 Эльче31881532-443234,4
16 Гранада316111435-522931,2
17 Мальорка31781627-502931,2
18
Зона вылета
Кадис315131326-432830,1
19
Зона вылета
Леванте314101735-612223,7
20
Зона вылета
Алавес31571924-532223,7

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