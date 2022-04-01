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Хетафе - Вильярреал 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
16 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Испания - Примера, 32-й тур
Хетафе Вильярреал

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вильярреал, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
07.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал1 : 0Хетафе
02.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Вильярреал1 : 0Хетафе
08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Хетафе1 : 3Вильярреал
08.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Хетафе1 : 3Вильярреал
21.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Вильярреал1 : 0Хетафе
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Хетафе2 : 2Вильярреал
12.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Вильярреал1 : 2Хетафе
25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Вильярреал1 : 0Хетафе
24.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Хетафе4 : 0Вильярреал
10.04.2016 Испания - Примера Тур 32 Вильярреал2 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид31226363-267277,4
2
Лига чемпионов
Барселона30179460-316066,7
3
Лига чемпионов
Севилья311612344-226064,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М31176857-385761,3
5
Лига Европы
Бетис31175956-375660,2
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад31159732-305458,1
7 Вильярреал311210949-304649,5
8 Атлетик Б311112836-304548,4
9 Валенсия311012943-444245,2
10 Осасуна311181231-404144,1
11 Эспаньол311091236-423941,9
12 Сельта31991334-353638,7
13 Райо Вальекано30971432-373437,8
14 Хетафе317111328-353234,4
15 Эльче31881532-443234,4
16 Гранада316111435-522931,2
17 Мальорка31781627-502931,2
18
Зона вылета
Кадис315131326-432830,1
19
Зона вылета
Леванте314101735-612223,7
20
Зона вылета
Алавес31571924-532223,7

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