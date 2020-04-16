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Фрайбург - Бохум 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
16 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 30-й тур
Фрайбург Бохум

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бохум, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Германия Томас Райс
История личных встреч
02.03.2022 Кубок Германии 1/4 финала Бохум1 : 2 ДВФрайбург
27.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 Бохум2 : 1Фрайбург
05.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Бохум2 : 0Фрайбург
15.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Фрайбург1 : 3Бохум
03.04.2010 Германия - Бундеслига Тур 29 Фрайбург1 : 1Бохум
07.11.2009 Германия - Бундеслига Тур 12 Бохум1 : 2Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария29223486-296979,3
2
Лига чемпионов
Боруссия Д29193770-426069,0
3
Лига чемпионов
Байер29157768-425259,8
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг29156864-315158,6
5
Лига Европы
Фрайбург29139746-344855,2
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм291351150-454450,6
7 Унион29128938-394450,6
8 Кёльн291110841-434349,4
9 Айнтрахт Ф291091040-403944,8
10 Майнц291151343-363843,7
11 Боруссия М291071241-523742,5
12 Бохум291061330-403641,4
13 Вольфсбург291041533-453439,1
14 Аугсбург29881334-463236,8
15 Штутгарт29691436-532731,0
16
Стыковая зона
Арминия295111323-432629,9
17
Зона вылета
Герта29751731-662629,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт29371924-721618,4

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