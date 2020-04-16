Фрайбург - Бохум 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
16 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бохум, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Томас Райс
История личных встреч
|02.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 1
|05.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
|15.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|1 : 3
|03.04.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|07.11.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|22
|3
|4
|86-29
|69
|79,3
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|69,0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|59,8
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|58,6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|29
|13
|9
|7
|46-34
|48
|55,2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|50,6
|7
|Унион
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|50,6
|8
|Кёльн
|29
|11
|10
|8
|41-43
|43
|49,4
|9
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|44,8
|10
|Майнц
|29
|11
|5
|13
|43-36
|38
|43,7
|11
|Боруссия М
|29
|10
|7
|12
|41-52
|37
|42,5
|12
|Бохум
|29
|10
|6
|13
|30-40
|36
|41,4
|13
|Вольфсбург
|29
|10
|4
|15
|33-45
|34
|39,1
|14
|Аугсбург
|29
|8
|8
|13
|34-46
|32
|36,8
|15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|31,0
| 16
Стыковая зона
|Арминия
|29
|5
|11
|13
|23-43
|26
|29,9
| 17
Зона вылета
|Герта
|29
|7
|5
|17
|31-66
|26
|29,9
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
|18,4