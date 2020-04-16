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Аугсбург - Герта 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
16 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 30-й тур
Аугсбург Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Герта, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
Германия Феликс Магат
История личных встреч
27.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 Герта1 : 1Аугсбург
06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Герта2 : 1Аугсбург
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Аугсбург0 : 3Герта
30.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Герта2 : 0Аугсбург
24.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Аугсбург4 : 0Герта
11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Аугсбург3 : 4Герта
18.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Герта2 : 2Аугсбург
28.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта2 : 2Аугсбург
10.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 1Герта
09.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 28 Герта2 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария29223486-296979,3
2
Лига чемпионов
Боруссия Д29193770-426069,0
3
Лига чемпионов
Байер29157768-425259,8
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг29156864-315158,6
5
Лига Европы
Фрайбург29139746-344855,2
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм291351150-454450,6
7 Унион29128938-394450,6
8 Кёльн291110841-434349,4
9 Айнтрахт Ф291091040-403944,8
10 Майнц291151343-363843,7
11 Боруссия М291071241-523742,5
12 Бохум291061330-403641,4
13 Вольфсбург291041533-453439,1
14 Аугсбург29881334-463236,8
15 Штутгарт29691436-532731,0
16
Стыковая зона
Арминия295111323-432629,9
17
Зона вылета
Герта29751731-662629,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт29371924-721618,4

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