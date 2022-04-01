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Боруссия Д - Вольфсбург 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
16 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 30-й тур
Боруссия Д Вольфсбург

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вольфсбург, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Флориан Кофельдт
История личных встреч
27.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 Вольфсбург1 : 3Боруссия Д
24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
03.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия Д2 : 0Вольфсбург
23.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
02.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 Боруссия Д3 : 0Вольфсбург
30.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия Д2 : 0Вольфсбург
03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Вольфсбург0 : 1Боруссия Д
14.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Боруссия Д0 : 0Вольфсбург
19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург0 : 3Боруссия Д
18.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия Д3 : 0Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария29223486-296979,3
2
Лига чемпионов
Боруссия Д29193770-426069,0
3
Лига чемпионов
Байер29157768-425259,8
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг29156864-315158,6
5
Лига Европы
Фрайбург29139746-344855,2
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм291351150-454450,6
7 Унион29128938-394450,6
8 Кёльн291110841-434349,4
9 Айнтрахт Ф291091040-403944,8
10 Майнц291151343-363843,7
11 Боруссия М291071241-523742,5
12 Бохум291061330-403641,4
13 Вольфсбург291041533-453439,1
14 Аугсбург29881334-463236,8
15 Штутгарт29691436-532731,0
16
Стыковая зона
Арминия295111323-432629,9
17
Зона вылета
Герта29751731-662629,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт29371924-721618,4

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