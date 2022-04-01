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Кальяри - Сассуоло 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
16 апреля 2022, суббота. 13:30 МСК. Италия - Серия А, 33-й тур
Кальяри Сассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Сассуоло, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Вальтер Маццарри
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
19.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Сассуоло1 : 0Кальяри
21.11.2021 Италия - Серия А Тур 13 Сассуоло2 : 2Кальяри
31.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Кальяри1 : 1Сассуоло
20.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло1 : 1Кальяри
18.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Кальяри1 : 1Сассуоло
08.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло2 : 2Кальяри
26.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Сассуоло3 : 0Кальяри
26.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Кальяри2 : 2Сассуоло
11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Сассуоло0 : 0Кальяри
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Кальяри0 : 1Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан32208456-296870,8
2
Лига чемпионов
Интер М31199365-246671,0
3
Лига чемпионов
Наполи32206658-266668,8
4
Лига чемпионов
Ювентус32188649-286264,6
5
Лига Европы
Рома32176953-365759,4
6
Лига Европы
Лацио32167964-475557,3
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина311651052-405357,0
8 Аталанта31149853-365154,8
9 Сассуоло3212101058-524647,9
10 Верона321291156-494546,9
11 Торино311091235-303941,9
12 Болонья311071434-443739,8
13 Удинезе308121043-483640,0
14 Эмполи328101441-563435,4
15 Специя32961732-543334,4
16 Сампдория32851939-542930,2
17 Кальяри325101730-612526,0
18
Зона вылета
Венеция31571926-572223,7
19
Зона вылета
Дженоа322161424-522222,9
20
Зона вылета
Салернитана30372023-681617,8

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