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Лилль - Ланс 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
16 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 32-й тур
Лилль Ланс

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ланс, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Франк Эз
История личных встреч
04.01.2022 Кубок Франции 1/16 финала Ланс2 : 2 4 : 3Лилль
18.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 Ланс1 : 0Лилль
07.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 36 Ланс0 : 3Лилль
18.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Лилль4 : 0Ланс
03.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 35 Лилль3 : 1Ланс
07.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс1 : 1Лилль
29.01.2011 Франция - Лига 1 Тур 21 Лилль1 : 0Ланс
11.09.2010 Франция - Лига 1 Тур 5 Ланс1 : 4Лилль
30.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 22 Лилль1 : 0Ланс
20.09.2009 Франция - Лига 1 Тур 6 Ланс1 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ31225470-297176,3
2
Лига чемпионов
Марсель31178651-295963,4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн31175967-315660,2
4
Лига Европы
Страсбург311410752-335255,9
5
Квалификация Лиги конференций
Ницца31157940-2751-155,9
6 Монако31148947-325053,8
7 Лилль311212739-364851,6
8 Ланс311381048-404750,5
9 Нант311371140-344649,5
10 Лион311211844-4046-150,5
11 Монпелье311251444-444144,1
12 Брест311091239-453941,9
13 Реймс318121134-353638,7
14 Анже31891435-453335,5
15 Труа31881529-443234,4
16 Лорьян317101431-503133,3
17 Клермон31771731-602830,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен31691633-612729,0
19
Зона вылета
Бордо315111541-712628,0
20
Зона вылета
Метц314111628-572324,7

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