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Порту - Портимоненсе 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
16 апреля 2022, суббота. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 30-й тур
Порту Портимоненсе

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Портимоненсе, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Портимоненсе
Портиман
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
03.12.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Портимоненсе0 : 3Порту
20.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Портимоненсе1 : 2Порту
08.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Порту3 : 1Портимоненсе
23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Порту1 : 0Портимоненсе
15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Портимоненсе2 : 3Порту
13.04.2019 Португалия - Примейра Тур 29 Портимоненсе0 : 3Порту
07.12.2018 Португалия - Примейра Тур 12 Порту4 : 1Портимоненсе
25.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Портимоненсе1 : 5Порту
17.11.2017 Кубок Португалии 4-й раунд Порту3 : 2Портимоненсе
22.09.2017 Португалия - Примейра Тур 7 Порту5 : 2Портимоненсе
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту29254072-197990,8
2
Лига чемпионов
Спортинг29234259-187383,9
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика29204573-296473,6
4
Квалификация Лиги конференций
Брага29167647-285563,2
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте291210740-304652,9
6 Витория Гимарайнш291161238-383944,8
7 Пасуш де Феррейра29991127-343641,4
8 Санта-Клара298101132-463439,1
9 Эшторил298101132-363439,1
10 Маритиму29891232-393337,9
11 Боавишта29615834-413337,9
12 Портимоненсе29881327-343236,8
13 Визела296111231-472933,3
14 Фамаликан296101334-442832,2
15 Арока29681527-502629,9
16
Стыковая зона
Тондела29741837-582528,7
17
Зона вылета
Морейренсе29581626-462326,4
18
Зона вылета
Белененсеш29491618-492124,1

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