Порту - Портимоненсе 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
16 апреля 2022, суббота. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Портимоненсе, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Портимоненсе
Портиман
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|03.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|0 : 3
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 2
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|3 : 1
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|1 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 3
|13.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 3
|07.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|4 : 1
|25.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 5
|17.11.2017
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 2
|22.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|29
|25
|4
|0
|72-19
|79
|90,8
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|23
|4
|2
|59-18
|73
|83,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|20
|4
|5
|73-29
|64
|73,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|16
|7
|6
|47-28
|55
|63,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|29
|12
|10
|7
|40-30
|46
|52,9
|6
|Витория Гимарайнш
|29
|11
|6
|12
|38-38
|39
|44,8
|7
|Пасуш де Феррейра
|29
|9
|9
|11
|27-34
|36
|41,4
|8
|Санта-Клара
|29
|8
|10
|11
|32-46
|34
|39,1
|9
|Эшторил
|29
|8
|10
|11
|32-36
|34
|39,1
|10
|Маритиму
|29
|8
|9
|12
|32-39
|33
|37,9
|11
|Боавишта
|29
|6
|15
|8
|34-41
|33
|37,9
|12
|Портимоненсе
|29
|8
|8
|13
|27-34
|32
|36,8
|13
|Визела
|29
|6
|11
|12
|31-47
|29
|33,3
|14
|Фамаликан
|29
|6
|10
|13
|34-44
|28
|32,2
|15
|Арока
|29
|6
|8
|15
|27-50
|26
|29,9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|29
|7
|4
|18
|37-58
|25
|28,7
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|29
|5
|8
|16
|26-46
|23
|26,4
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|29
|4
|9
|16
|18-49
|21
|24,1