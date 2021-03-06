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Торпедо-БелАЗ - Арсенал 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
16 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Торпедо-БелАЗ Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Арсенал, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Арсенал
Дзержинск
Главные тренеры
Беларусь Дмитрий Васильевич Молош
Беларусь Павел Кирильчик
История личных встреч
06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Арсенал0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Торпедо-БелАЗ3 : 0Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ33009-09100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ32107-3777,8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман32104-1777,8
4 Динамо Мн32104-2777,8
5 Гомель32015-5666,7
6 Шахтёр С31206-2555,6
7 Слуцк31203-2555,6
8 Минск31112-2444,4
9 Славия-Мозырь31023-5333,3
10 Динамо-Брест30214-5222,2
11 Ислочь30214-5222,2
12 Арсенал30212-3222,2
13 Витебск30212-4222,2
14
Стыковая зона
Белшина30122-6111,1
15
Зона вылета
Днепр М30120-7111,1
16
Зона вылета
Рух00000-000,0
17 Торпедо-БелАЗ30031-600,0

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