Торпедо-БелАЗ - Арсенал 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
16 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Арсенал, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Арсенал
Дзержинск
Главные тренеры
|Дмитрий Васильевич Молош
|Павел Кирильчик
История личных встреч
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77,8
|4
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
|5
|Гомель
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66,7
|6
|Шахтёр С
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|55,6
|7
|Слуцк
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|55,6
|8
|Минск
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|9
|Славия-Мозырь
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|33,3
|10
|Динамо-Брест
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|11
|Ислочь
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|12
|Арсенал
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|22,2
|13
|Витебск
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|22,2
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|11,1
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|3
|0
|1
|2
|0-7
|1
|11,1
| 16
Зона вылета
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Торпедо-БелАЗ
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|0,0