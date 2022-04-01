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Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
16 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Детройт Ред Уингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Жерар Галлан
США Джефф Блэшилл
История личных встреч
31.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 БДетройт Ред Уингз
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Детройт Ред Уингз
07.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Детройт Ред Уингз
20.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Детройт Ред Уингз
08.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
10.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
26.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
30.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7444641514287-20211477,0
2 Флорида Пантерз73381134215305-21611075,3
3 Каролина Харрикейнз7542512619247-18010469,3
4 Торонто Мэйпл Лифс7441521520286-22910268,9
5 Нью-Йорк Рейнджерс7540443321231-19110268,0
6 Калгари Флэймз7440321820259-1879966,9
7 Миннесота Уайлд7333854221271-2259867,1
8 Сент-Луис Блюз7440223720274-2119866,2
9 Тампа-Бэй Лайтнинг74331025321243-2089866,2
10 Питтсбург Пингвинз7634637422253-2139763,8
11 Бостон Брюинз7435822324231-2029564,2
12 Вашингтон Кэпиталз7432452823252-2199262,2
13 Эдмонтон Ойлерз7534541526260-2359261,3
14 Нэшвилл Предаторз7434622327237-2148960,1
15 Даллас Старз74281042327217-2208960,1
16 Лос-Анджелес Кингз7630544627220-2258857,9
17 Вегас Голден Найтс7533441429244-2228758,0
18 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
19 Виннипег Джетс7428524728230-2328154,7
20 Нью-Йорк Айлендерс7331126330203-2067752,7
21 Коламбус Блю Джекетс7424742433240-2747651,4
22 Анахайм Дакс7620545933213-2497247,4
23 Сан-Хосе Шаркс7320723833190-2346947,3
24 Детройт Ред Уингз7418832835213-2816845,9
25 Баффало Сэйбрз7621333838210-2726542,8
26 Оттава Сенаторз7424312440200-2396241,9
27 Чикаго Блэкхоукс7415552938199-2646141,2
28 Нью-Джерси Дэвилз7418534242228-2745839,2
29 Филадельфия Флайерз7418414740190-2695738,5
30 Сиэтл Кракен7320121544189-2555235,6
31 Монреаль Канадиенс7414332943193-2845134,5
32 Аризона Койотс7416514147182-2784933,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз73381134215305-21611075,3
2 Каролина Харрикейнз7542512619247-18010469,3
3 Торонто Мэйпл Лифс7441521520286-22910268,9
4 Нью-Йорк Рейнджерс7540443321231-19110268,0
5 Тампа-Бэй Лайтнинг74331025321243-2089866,2
6 Питтсбург Пингвинз7634637422253-2139763,8
7 Бостон Брюинз7435822324231-2029564,2
8 Вашингтон Кэпиталз7432452823252-2199262,2
9 Нью-Йорк Айлендерс7331126330203-2067752,7
10 Коламбус Блю Джекетс7424742433240-2747651,4
11 Детройт Ред Уингз7418832835213-2816845,9
12 Баффало Сэйбрз7621333838210-2726542,8
13 Оттава Сенаторз7424312440200-2396241,9
14 Нью-Джерси Дэвилз7418534242228-2745839,2
15 Филадельфия Флайерз7418414740190-2695738,5
16 Монреаль Канадиенс7414332943193-2845134,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7444641514287-20211477,0
2 Калгари Флэймз7440321820259-1879966,9
3 Миннесота Уайлд7333854221271-2259867,1
4 Сент-Луис Блюз7440223720274-2119866,2
5 Эдмонтон Ойлерз7534541526260-2359261,3
6 Нэшвилл Предаторз7434622327237-2148960,1
7 Даллас Старз74281042327217-2208960,1
8 Лос-Анджелес Кингз7630544627220-2258857,9
9 Вегас Голден Найтс7533441429244-2228758,0
10 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
11 Виннипег Джетс7428524728230-2328154,7
12 Анахайм Дакс7620545933213-2497247,4
13 Сан-Хосе Шаркс7320723833190-2346947,3
14 Чикаго Блэкхоукс7415552938199-2646141,2
15 Сиэтл Кракен7320121544189-2555235,6
16 Аризона Койотс7416514147182-2784933,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7542512619247-18010469,3
2 Нью-Йорк Рейнджерс7540443321231-19110268,0
3 Питтсбург Пингвинз7634637422253-2139763,8
4 Вашингтон Кэпиталз7432452823252-2199262,2
5 Нью-Йорк Айлендерс7331126330203-2067752,7
6 Коламбус Блю Джекетс7424742433240-2747651,4
7 Нью-Джерси Дэвилз7418534242228-2745839,2
8 Филадельфия Флайерз7418414740190-2695738,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз73381134215305-21611075,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7441521520286-22910268,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг74331025321243-2089866,2
4 Бостон Брюинз7435822324231-2029564,2
5 Детройт Ред Уингз7418832835213-2816845,9
6 Баффало Сэйбрз7621333838210-2726542,8
7 Оттава Сенаторз7424312440200-2396241,9
8 Монреаль Канадиенс7414332943193-2845134,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7444641514287-20211477,0
2 Миннесота Уайлд7333854221271-2259867,1
3 Сент-Луис Блюз7440223720274-2119866,2
4 Нэшвилл Предаторз7434622327237-2148960,1
5 Даллас Старз74281042327217-2208960,1
6 Виннипег Джетс7428524728230-2328154,7
7 Чикаго Блэкхоукс7415552938199-2646141,2
8 Аризона Койотс7416514147182-2784933,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7440321820259-1879966,9
2 Эдмонтон Ойлерз7534541526260-2359261,3
3 Лос-Анджелес Кингз7630544627220-2258857,9
4 Вегас Голден Найтс7533441429244-2228758,0
5 Ванкувер Кэнакс7530433728224-2118456,0
6 Анахайм Дакс7620545933213-2497247,4
7 Сан-Хосе Шаркс7320723833190-2346947,3
8 Сиэтл Кракен7320121544189-2555235,6

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