Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
16 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Жерар Галлан
|Джефф Блэшилл
История личных встреч
|31.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|10.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|30.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|74
|44
|6
|4
|1
|5
|14
|287-202
|114
|77,0
|2
|Флорида Пантерз
|73
|38
|11
|3
|4
|2
|15
|305-216
|110
|75,3
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|42
|5
|1
|2
|6
|19
|247-180
|104
|69,3
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|41
|5
|2
|1
|5
|20
|286-229
|102
|68,9
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|40
|4
|4
|3
|3
|21
|231-191
|102
|68,0
|6
|Калгари Флэймз
|74
|40
|3
|2
|1
|8
|20
|259-187
|99
|66,9
|7
|Миннесота Уайлд
|73
|33
|8
|5
|4
|2
|21
|271-225
|98
|67,1
|8
|Сент-Луис Блюз
|74
|40
|2
|2
|3
|7
|20
|274-211
|98
|66,2
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|33
|10
|2
|5
|3
|21
|243-208
|98
|66,2
|10
|Питтсбург Пингвинз
|76
|34
|6
|3
|7
|4
|22
|253-213
|97
|63,8
|11
|Бостон Брюинз
|74
|35
|8
|2
|2
|3
|24
|231-202
|95
|64,2
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|32
|4
|5
|2
|8
|23
|252-219
|92
|62,2
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|75
|34
|5
|4
|1
|5
|26
|260-235
|92
|61,3
|14
|Нэшвилл Предаторз
|74
|34
|6
|2
|2
|3
|27
|237-214
|89
|60,1
|15
|Даллас Старз
|74
|28
|10
|4
|2
|3
|27
|217-220
|89
|60,1
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|76
|30
|5
|4
|4
|6
|27
|220-225
|88
|57,9
|17
|Вегас Голден Найтс
|75
|33
|4
|4
|1
|4
|29
|244-222
|87
|58,0
|18
|Ванкувер Кэнакс
|75
|30
|4
|3
|3
|7
|28
|224-211
|84
|56,0
|19
|Виннипег Джетс
|74
|28
|5
|2
|4
|7
|28
|230-232
|81
|54,7
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|31
|1
|2
|6
|3
|30
|203-206
|77
|52,7
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|24
|7
|4
|2
|4
|33
|240-274
|76
|51,4
|22
|Анахайм Дакс
|76
|20
|5
|4
|5
|9
|33
|213-249
|72
|47,4
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|20
|7
|2
|3
|8
|33
|190-234
|69
|47,3
|24
|Детройт Ред Уингз
|74
|18
|8
|3
|2
|8
|35
|213-281
|68
|45,9
|25
|Баффало Сэйбрз
|76
|21
|3
|3
|3
|8
|38
|210-272
|65
|42,8
|26
|Оттава Сенаторз
|74
|24
|3
|1
|2
|4
|40
|200-239
|62
|41,9
|27
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|15
|5
|5
|2
|9
|38
|199-264
|61
|41,2
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|18
|5
|3
|4
|2
|42
|228-274
|58
|39,2
|29
|Филадельфия Флайерз
|74
|18
|4
|1
|4
|7
|40
|190-269
|57
|38,5
|30
|Сиэтл Кракен
|73
|20
|1
|2
|1
|5
|44
|189-255
|52
|35,6
|31
|Монреаль Канадиенс
|74
|14
|3
|3
|2
|9
|43
|193-284
|51
|34,5
|32
|Аризона Койотс
|74
|16
|5
|1
|4
|1
|47
|182-278
|49
|33,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|73
|38
|11
|3
|4
|2
|15
|305-216
|110
|75,3
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|42
|5
|1
|2
|6
|19
|247-180
|104
|69,3
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|41
|5
|2
|1
|5
|20
|286-229
|102
|68,9
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|40
|4
|4
|3
|3
|21
|231-191
|102
|68,0
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|33
|10
|2
|5
|3
|21
|243-208
|98
|66,2
|6
|Питтсбург Пингвинз
|76
|34
|6
|3
|7
|4
|22
|253-213
|97
|63,8
|7
|Бостон Брюинз
|74
|35
|8
|2
|2
|3
|24
|231-202
|95
|64,2
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|32
|4
|5
|2
|8
|23
|252-219
|92
|62,2
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|31
|1
|2
|6
|3
|30
|203-206
|77
|52,7
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|24
|7
|4
|2
|4
|33
|240-274
|76
|51,4
|11
|Детройт Ред Уингз
|74
|18
|8
|3
|2
|8
|35
|213-281
|68
|45,9
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|21
|3
|3
|3
|8
|38
|210-272
|65
|42,8
|13
|Оттава Сенаторз
|74
|24
|3
|1
|2
|4
|40
|200-239
|62
|41,9
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|18
|5
|3
|4
|2
|42
|228-274
|58
|39,2
|15
|Филадельфия Флайерз
|74
|18
|4
|1
|4
|7
|40
|190-269
|57
|38,5
|16
|Монреаль Канадиенс
|74
|14
|3
|3
|2
|9
|43
|193-284
|51
|34,5
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|74
|44
|6
|4
|1
|5
|14
|287-202
|114
|77,0
|2
|Калгари Флэймз
|74
|40
|3
|2
|1
|8
|20
|259-187
|99
|66,9
|3
|Миннесота Уайлд
|73
|33
|8
|5
|4
|2
|21
|271-225
|98
|67,1
|4
|Сент-Луис Блюз
|74
|40
|2
|2
|3
|7
|20
|274-211
|98
|66,2
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|75
|34
|5
|4
|1
|5
|26
|260-235
|92
|61,3
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|34
|6
|2
|2
|3
|27
|237-214
|89
|60,1
|7
|Даллас Старз
|74
|28
|10
|4
|2
|3
|27
|217-220
|89
|60,1
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|76
|30
|5
|4
|4
|6
|27
|220-225
|88
|57,9
|9
|Вегас Голден Найтс
|75
|33
|4
|4
|1
|4
|29
|244-222
|87
|58,0
|10
|Ванкувер Кэнакс
|75
|30
|4
|3
|3
|7
|28
|224-211
|84
|56,0
|11
|Виннипег Джетс
|74
|28
|5
|2
|4
|7
|28
|230-232
|81
|54,7
|12
|Анахайм Дакс
|76
|20
|5
|4
|5
|9
|33
|213-249
|72
|47,4
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|20
|7
|2
|3
|8
|33
|190-234
|69
|47,3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|15
|5
|5
|2
|9
|38
|199-264
|61
|41,2
|15
|Сиэтл Кракен
|73
|20
|1
|2
|1
|5
|44
|189-255
|52
|35,6
|16
|Аризона Койотс
|74
|16
|5
|1
|4
|1
|47
|182-278
|49
|33,1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|75
|42
|5
|1
|2
|6
|19
|247-180
|104
|69,3
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|40
|4
|4
|3
|3
|21
|231-191
|102
|68,0
|3
|Питтсбург Пингвинз
|76
|34
|6
|3
|7
|4
|22
|253-213
|97
|63,8
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|32
|4
|5
|2
|8
|23
|252-219
|92
|62,2
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|31
|1
|2
|6
|3
|30
|203-206
|77
|52,7
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|24
|7
|4
|2
|4
|33
|240-274
|76
|51,4
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|18
|5
|3
|4
|2
|42
|228-274
|58
|39,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|74
|18
|4
|1
|4
|7
|40
|190-269
|57
|38,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|73
|38
|11
|3
|4
|2
|15
|305-216
|110
|75,3
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|41
|5
|2
|1
|5
|20
|286-229
|102
|68,9
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|33
|10
|2
|5
|3
|21
|243-208
|98
|66,2
|4
|Бостон Брюинз
|74
|35
|8
|2
|2
|3
|24
|231-202
|95
|64,2
|5
|Детройт Ред Уингз
|74
|18
|8
|3
|2
|8
|35
|213-281
|68
|45,9
|6
|Баффало Сэйбрз
|76
|21
|3
|3
|3
|8
|38
|210-272
|65
|42,8
|7
|Оттава Сенаторз
|74
|24
|3
|1
|2
|4
|40
|200-239
|62
|41,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|74
|14
|3
|3
|2
|9
|43
|193-284
|51
|34,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|74
|44
|6
|4
|1
|5
|14
|287-202
|114
|77,0
|2
|Миннесота Уайлд
|73
|33
|8
|5
|4
|2
|21
|271-225
|98
|67,1
|3
|Сент-Луис Блюз
|74
|40
|2
|2
|3
|7
|20
|274-211
|98
|66,2
|4
|Нэшвилл Предаторз
|74
|34
|6
|2
|2
|3
|27
|237-214
|89
|60,1
|5
|Даллас Старз
|74
|28
|10
|4
|2
|3
|27
|217-220
|89
|60,1
|6
|Виннипег Джетс
|74
|28
|5
|2
|4
|7
|28
|230-232
|81
|54,7
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|15
|5
|5
|2
|9
|38
|199-264
|61
|41,2
|8
|Аризона Койотс
|74
|16
|5
|1
|4
|1
|47
|182-278
|49
|33,1
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|74
|40
|3
|2
|1
|8
|20
|259-187
|99
|66,9
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|75
|34
|5
|4
|1
|5
|26
|260-235
|92
|61,3
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|76
|30
|5
|4
|4
|6
|27
|220-225
|88
|57,9
|4
|Вегас Голден Найтс
|75
|33
|4
|4
|1
|4
|29
|244-222
|87
|58,0
|5
|Ванкувер Кэнакс
|75
|30
|4
|3
|3
|7
|28
|224-211
|84
|56,0
|6
|Анахайм Дакс
|76
|20
|5
|4
|5
|9
|33
|213-249
|72
|47,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|20
|7
|2
|3
|8
|33
|190-234
|69
|47,3
|8
|Сиэтл Кракен
|73
|20
|1
|2
|1
|5
|44
|189-255
|52
|35,6